Антоніна Хижняк серйозно захворіла та пожалілась на свій стан

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк серйозно захворіла.

Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories. Артистка опублікувала фото, на якому був зображений термометр. У зірки була висока температура, а саме 38,5. Антоніна Хижняк говорить, що поки не буде на зв'язку та уникатиме публічності, оскільки лікується.

Також акторка пояснила, чому занедужала. За словами артистки, вона занадто багато працювала та не приділяла достатньо часу відпочинку. Врешті, організм дав збій. Антоніна Хижняк підхопила застуду.

Антоніна Хижняк захворіла / © instagram.com/tonya_actress

"Пару днів буду не в доступі. Організм пішов у примусове "перезавантаження", бо давно був порушений баланс енергій "брати-давати". Бережіть себе, не будьте як я", - ділиться знаменитість.

