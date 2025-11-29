ТСН у соціальних мережах

Антоніна Хижняк серйозно захворіла та пожалілась на свій стан

Артистка пояснила, що сталось та через що вона занедужала.

Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Українська акторка Антоніна Хижняк серйозно захворіла.

Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories. Артистка опублікувала фото, на якому був зображений термометр. У зірки була висока температура, а саме 38,5. Антоніна Хижняк говорить, що поки не буде на зв'язку та уникатиме публічності, оскільки лікується.

Також акторка пояснила, чому занедужала. За словами артистки, вона занадто багато працювала та не приділяла достатньо часу відпочинку. Врешті, організм дав збій. Антоніна Хижняк підхопила застуду.

Антоніна Хижняк захворіла / © instagram.com/tonya_actress

"Пару днів буду не в доступі. Організм пішов у примусове "перезавантаження", бо давно був порушений баланс енергій "брати-давати". Бережіть себе, не будьте як я", - ділиться знаменитість.

Нагадаємо, наразі тяжко хворіє співак ADAM. Виконавець через туберкульоз був госпіталізований до лікарні, де його стан значно погіршився і він впав у кому. Нещодавно дружина артиста – Олександра Норова – зробила важливу заяву.

