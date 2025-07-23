Антоніна Хижняк закрутила новий роман і зробила зізнання: "Є близька людина"

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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Українська акторка Антоніна Хижняк, яка знімалася у серіалі "Спіймати Кайдаша", вперше за тривалий час розкрила подробиці особистого життя.

Востаннє про серйозні стосунки артистка говорила ще декілька років тому, коли зустрічалася з Олександром Боднаром. Проте після розриву з ним Антоніна уникає тем про особисте і раніше ділилася, що насправді не ходить на побачення. Але, схоже, з часом ситуація змінилася на краще.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній зірка зробила нове зізнання. Хижняк заінтригувала початком нового роману, подробиці якого вирішила приховати. Але все ж додає, що загадковий обранець допомагає їй з восьмирічним сином Максимом. Водночас інтригує, що на пропозицію взяти участь у романтичному реаліті-шоу теж би не відмовилася, бо вбачає у цьому певну гру, а не серйозність.

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Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

"Зараз поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає. І зокрема з Максимом. Тому не можу сказати, що я в активному пошуку. Але якщо запропонують на "Холостячку" я подумаю", — заявила Антоніна.

До речі, нещодавно Антоніні Хижняк приписали роман з колегою Тарасом Цимбалюком. Новий герой "Холостяка" не втримався та розкрив правду.