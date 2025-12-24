Антоніна Хижняк засвітилась на публіці з ексбойфрендом і заінтригувала, чи вільне її серце

Антоніна Хижняк

Українська акторка Антоніна Хижняк засвітилась на публіці разом із колишнім бойфрендом, колегою Олексієм Боднарем.

Нещодавно в столиці відбулась прем'єра фільму "Аватар: Вогонь і попіл". На подію завітало чимало знаменитостей. Зокрема, побувала й акторка Антоніна Хижняк. На прем'єру артистка прибувала не сама, а з колишнім бойфрендом Олексієм Боднарем. Ведуча проєкту "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова поцікавилась, які ж між ними стосунки. На що акторка відповіла, що не лише з Боднарем прийшла, а й з режисером Валентином Шпаком. Знаменитість дала зрозуміти, що просто з друзями відвідала прем'єру фільму.

"І з режисером Валентином Шпаком. У мене тут багато друзів. Ми всі разом ходимо дивитися фільми. Це круто!" – пояснила акторка.

Антоніна Хижняк та Олексій Боднар / © instagram.com/tonya_actress

Ведуча проєкту все ж таки поцікавилась, чи вільне серце артистки. Антоніна Хижняк заінтригувала відповіддю, оскільки не стала ані підтверджувати, що перебуває в стосунках, ані спростовувати це.

"Я не буду відповідати на це запитання", - відрізала акторка.

Зазначимо, останні відомі стосунки Антоніни Хижняк були з Олексієм Боднарем. Пара оголосила про розрив 2023 року після тривалого роману. Ініціаторкою цього була саме акторка. Артистка пояснила, що вони з Олексієм "жили на різних швидкостях".

