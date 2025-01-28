Антонюк видала секрети інтерв'ю з Соловій і що її команда просила видалити: "Вона була нетверезою"

Українська інтерв'юерка Емма Антонюк видала секрети скандального інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій і розповіла, що її команда попросила видалити з відео.

Емма опублікувала випуск відеорозмови з виконавицею ще влітку 2024 року. Інтерв'ю тоді видалося доволі скандальним, і між Антонюк та Соловій виникли бурхливі дискусії. На YouTube-каналі "Палає" інтерв'юерка вирішила видати таємниці випуску зі співачкою. Зокрема, Антонюк переконана, що Соловій була в стані алкогольного сп'яніння. Конкретних доказів в Емми немає, але вона пригадує момент, коли запитала у співачки про настрій, а та, вказавши на паперову склянку, відповіла, що "мій настрій тут". Інтерв'юерка говорить, що з посудини пахло алкоголем. Окрім того, під час інтерв'ю Христина Соловій нібито робила паузи, аби вийти покурити. Все це команда співачки попросила вирізати та не вставляти у фінальну версію відео.

Емма Антонюк та Христина Соловій / Фото: скриншот з відео

"Я, наприклад, думаю, що вона на тому інтерв'ю була нетверезою. У мене немає жодних доказів, але я особисто в цьому впевнена. Вона прийшла, і я її спитала, як настрій. Вона сказала: "Настрій тут", і показала на пластиковий стаканчик. Я понюхала, і там було очевидно ігристе або біле вино. Я кажу, що ти ж казала на інтерв'ю, що ти на антидепресантах, а це можна? Вона каже, що взагалі не можна, але можна. І вона під час інтерв'ю робила паузи, щоб покурити. Її команда попросила не давати це в ефір, ми це вирізали", - переконана інтерв'юерка.

Емма Антонюк додала, що доказом того, що Христина Соловій був у стані алкогольного сп'яніння, є ще й те, що вона губилася в запитаннях та під час відповіді втрачала свою думку. Окрім того, після інтерв'ю співачка обійняла Емму і запросила на каву, а вже потім публічно почала критикувати. Для Антонюк це стало ознаками того, що Соловій була нетверезою.

Емма Антонюк та Христина Соловій / Фото: скриншот з відео

"Проблема в тому, що багато людей в коментарях написали, що вона після запитання забуває про що запитання, або що вона починає відповідати й втрачає думку. І багато людей, помилково, я думаю, понаписували, що вона тупа або вона намагається здатися розумнішою, ніж вона є. А я так не думаю. Я думаю, що вона була під шафе. Для мене важливим маячком було те, що вона полізла мене обіймати і сказала, що нам треба піти на каву. Після цього вона казала, що Емма жахлива інтерв'юерка, до неї не треба ходити", - додала інтерв'юерка.

Зазначимо, влітку 2024 року Емма Антонюк випустила інтерв'ю з Христиною Соловій. Під час розмови піднялися питання про "німфетство", "образ Лоліли" та "педофілію". А все тому, що співачка захоплюється романом Набокова "Лоліта". Виконавиця тоді звинуватила інтерв'юерку в тому, що вона прагне хайпу і гучних заголовків. Пізніше Соловій назвала Антонюк "жахливою інтерв'юеркою" та порадила не ходити до неї на інтерв'ю. Сама ж Емма подякувала співачці та зазначила, що не поділяє її поглядів.

Емма Антонюк та Христина Соловій / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Христина Соловій в останні роки неабияк часто потрапляє в гучні скандали. Раніше продюсер Михайло Ясинський коментував, що суперечливого є в образі артистки.

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