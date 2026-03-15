Антипремія "Золота малина": названо фільм і акторів, які стали провалом року

Ice Cube / © Associated Press

Напередодні вручення статуеток «Оскара-2026» організатори сатиричної кінопремії «Золота малина» оголосили переможців 46-ї церемонії.

Як відомо, антипремія традиційно відзначає найслабші роботи та найбільш невдалих зірок в кіноіндустрії за рік. Так, головним «тріумфатором» цього разу стала стрічка «Війна світів», яка здобула одразу п’ять нагород. Фільм, де головну роль виконав репер Ice Cube, визнали найгіршим фільмом 2025 року.

Картина отримала «малину» у ключових категоріях: найгірший фільм, найгірший ремейк, найгірший сценарій і найгірший режисер. Антипремію за режисуру отримав Річ Лі, якого критики звинуватили у тому, що він невдало переосмислив класичний роман Герберт Веллс, використовуючи недолугі сюжетні ходи, слабкі діалоги та доволі кумедну акторську гру головного героя.

Водночас спеціальну нагороду за відновлення репутації отримала акторка Кейт Гадсон. Її відзначили за роль у фільмі «Пісня любові», яка, на думку організаторів, допомогла їй повернути довіру критиків після попередніх невдалих робіт.

Переможці «Золотої малини-2026»

Найгірший фільм — «Війна світів»

Найгірший режисер — Річ Лі («Війна світів»)

Найгірший сценарій — «Війна світів» (Марк Хаймен, Кенні Голді)

Найгірший актор — Ice Cube («Війна світів»)

Найгірший актор другого плану — усі сім гномів із фільму «Білосніжка»

Найгірша акторка — Ребел Вілсон («Шпигунське весілля»)

Найгірша акторка другого плану — Скарлет Роуз Сталлоне («Стрілки»)

Найгірша комбінація на екрані — усі сім гномів із фільму «Білосніжка»

Найгірший приквел, сиквел або ремейк — «Війна світів»

Нагорода за відновлення репутації — Кейт Гадсон («Пісня любові»)

Переможців «Золотої малини» визначають шляхом онлайн-голосування 1223 членів організації з усіх 50 штатів США та понад двох десятків країн. Традиційно результати оголошують за день до вручення «Оскарів».

До речі, 98-ма церемонія премії «Оскар» відбудеться вже 15 березня. Редакція сайту ТСН.ua зібрала все, що треба знати про цьогорічну кінопремію — де та коли дивитися й найгучніші скандали.