Антипремія "Золота малина": названо повний список номінантів на звання найгірших фільмів та акторів

Наталі Портман / © Associated Press

Реклама

46-та за рахунком головна антипремія року “Золота малина” оголосила повний список номінантів.

Вручення “нагород” за сумнівні досягнення у світі кіно традиційно відбудеться напередодні урочистої церемонії “Оскара”. Цьогоріч лауреатів оголосять 14 березня. А поки ж пропонуємо ознайомитися зі списком номінантів.

Загалом найбільше номінацій отримала адаптація “Білосніжки”. Стрічку не оцінили ані глядачі, ані критики, а також вона провалилася у прокаті. Також шість номінацій отримав переосмислений фільм "Війна світів". Щодо акторів, то в переліку є гучні імена, які раніше отримували “Оскар”.

Реклама

Список номінантів на “Золоту малину-2026”

Найгірший фільм

“Електричний штат”

“Останнє завтра”

“Білосніжка”

“Зоряний шлях: Секція 31”

“Війна світів”

Найгірший режисер

Річ Лі (“Війна світів”)

Олатунде Осунсанмі (“Зоряний шлях: Секція 31”)

Брати Руссо (“Електричний штат”)

Трей Едвард Шульц (“Останнє завтра”)

Марк Вебб (“Білосніжка”)

Марк Вебб / © Associated Press

Найгірший актор

Дейв Батиста (“У втрачених землях”)

Айс К'юб (“Війна світів”)

Скотт Іствуд (“Аларум”)

Джаред Лето (“Трон: Арес”)

The Weeknd (“Останнє завтра”)

Найгірша акторка

Реклама

Аріана Дебоз (“Любов — біль”)

Мілла Йовович (“У втрачених землях”)

Наталі Портман (“Джерело вічної молодості”)

Ребел Вілсон (“Шпигунка на весіллі”)

Мішель Єо (“Зоряний шлях: Секція 31”)

Мішель Єо / © Associated Press

Найгірший актор другого плану

Семеро штучних гномів (“Білосніжка”)

Ніколас Кейдж (“Стрільці”)

Стівен Дорфф (“Шпигунка на весіллі”)

Грег Кіннер (“Поза мережею”)

Сильвестр Сталлоне (“Аларум”)

Найгірша акторка другого плану

Анна Кламські (“Шпигунка на весіллі”)

Ема Горват (“Незнайомці. Частина друга”)

Скарлетт Роуз Сталлоне (“Стрільці”)

Кейсі Рол (“Зоряний шлях: Секція 31”)

Ізіс Вальверде (“Аларум”)

Ізіс Вальверде / © Associated Press

Найгірший приквел, ремейк або сиквел фільму

“Я знаю, що ви зробили минулого літа”

“П'ять ночей з Фредді 2”

“Смурфики в кіно”

“Білосніжка”

“Війна світів”

Найгірший сценарій

Реклама

“Електричний штат”

“Останнє завтра”

“Білосніжка”

“Зоряний шлях: Секція 31”

“Війна світів”

Нагадаємо, нещодавно відгриміла урочиста церемонія кінопремії “Золотий глобус”, яку часто називають репетицією “Оскара”. Редакція сайту ТСН.ua вже написала повний список лауреатів.