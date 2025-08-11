"Антитіла" повернулися з благодійного туру в США і розкрили суму, яку зібрали на потреби військових

Гурт "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Український гурт "Антитіла" відіграв серію благодійних концертів у США.

Зокрема, артисти виступили в таких містах, як Нью-Йорк, Філадельфія та Чикаго. Музиканти не лише давали концерти, але й влаштовували благодійні аукціони. Серед лотів були шахи ручної роботи: фігури відлиті зі шматків ракет "Ураган", якими обстрілювали українські міста, а також із гільз, переданих військовими 95-ї десантно-штурмової бригади. Також виставлялися ножі танто, які українські майстри кували з уламків техніки, знищеної під Києвом і Снігурівкою. Окрім того, на аукціон були виставлені артоб'єкти з частин танків та гармат, шеврони й прапори з підписами командирів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Загалом, "Антитілам" вдалося зібрати 5,5 мільйонів гривень на потреби Сил оборони. Кошти будуть спрямовані на лікування й протезування важкопоранених бійців, а також на закупівлю інноваційних морських дронів "Магура" для Головного Управління Розвідки.

