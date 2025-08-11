ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

"Антитіла" повернулися з благодійного туру в США і розкрили суму, яку зібрали на потреби військових

Також колектив вже розповів, на що підуть зібрані кошти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гурт "Антитіла"

Гурт "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Український гурт "Антитіла" відіграв серію благодійних концертів у США.

Зокрема, артисти виступили в таких містах, як Нью-Йорк, Філадельфія та Чикаго. Музиканти не лише давали концерти, але й влаштовували благодійні аукціони. Серед лотів були шахи ручної роботи: фігури відлиті зі шматків ракет "Ураган", якими обстрілювали українські міста, а також із гільз, переданих військовими 95-ї десантно-штурмової бригади. Також виставлялися ножі танто, які українські майстри кували з уламків техніки, знищеної під Києвом і Снігурівкою. Окрім того, на аукціон були виставлені артоб'єкти з частин танків та гармат, шеврони й прапори з підписами командирів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Гурт "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Гурт "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Загалом, "Антитілам" вдалося зібрати 5,5 мільйонів гривень на потреби Сил оборони. Кошти будуть спрямовані на лікування й протезування важкопоранених бійців, а також на закупівлю інноваційних морських дронів "Магура" для Головного Управління Розвідки.

Нагадаємо, раніше гурт "Антитіла" переспівав українською хіт 15-річної давнини "Смотри в меня". Також музиканти довели до мурах реалістичним кліпом про війну.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie