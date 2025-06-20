"Антитіла" заспівали українською хіт "Смотри в меня" і довели до мурах реалістичним кліпом про війну

Гурт "Антитіла"

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Український гурт "Антитіла" заспівав українською мовою хіт "Смотри в меня" і представив кліп, яким просто довів до мурах, адже там показані реалії війни.

Композиція була написана майже 15 років тому. Тоді вона стала справжнім хітом. Сьогодні пісня, яка тепер має назву "Дивись у мій екран", отримує нове життя не лише рідною мовою, але й у форматі потужного відео, що за масштабами нагадує кіно.

Дуже символічно, що режисером відео, як і минулого разу, виступив видатний Віктор Придувалов. Він вніс у кадр свій унікальний режисерський стиль і залишив знакові візуальні елементи з першої версії кліпу — чорні барабани, червоні полотна, гітари, шкіра, джинс. Проте цього разу додався піксель, і картина розгортається у зовсім інших реаліях.

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Кадр із кліпу гурту "Антитіла"

Сюжет кліпу переносить глядача з перегонів на авто вулицями мирного міста (як було у попередній версії) до теперішньої війни. Головний герой — дронщик, український воїн, який керує безпілотником. Саме в його екран ми й дивимось — бачимо правду війни його очима. У ліричній частині з'являється образ коханої, яка чекає на нього вдома, в тилу. Цей зв'язок між фронтом і мирним життям — лейтмотив відео.

"Дивись у мій екран" - це історія очікування, надії, підтримки побратимів, яка відбувається щодня у житті тисяч українців. Це відеоробота не про вигадку, а про правду — про ту, яка болить, тримає і надихає. Ми хотіли передати, що навіть на відстані, навіть крізь війну, кохання живе — через погляд, через екран, через серце", - коментує роботу лідер гурту Тарас Тополя.

Нагадаємо, нещодавно команда VIP Тернопіль та їхній музичний проєкт ВІА Кіп'яток випустили нову пісню. Також артисти представили гумористичний кліп на трек.