Юрко Юрченко та Анжеліка Рудницька / © Колаж ТСН.ua

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Український музикант Юрко Юрченко 24 листопада відсвяткував день народження. Артистові виповнилось 54 роки.

Президентка артагентства «Територія А» Анжеліка Рудницька була однією з тих, хто привітав музиканта зі святом. Щоправда, її допис дещо спантеличив користувачів, оскільки склалось враження, ніби вона принизила Юрка Юрченка.

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Артистка пригадала, що зустріла музиканта на музичному конкурсі, який проводив композитор Микола Мозговий. Анжеліка Рудницька стверджує, що Юрко Юрченко не сподобався організаторам, а вона ж попросила звернути на нього увагу.

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«24 листопада народився Юрій Нечистяк (справжнє прізвище Юрка Юрченка — прим. ред.), якого я помітила на пісенному конкурсі, який проводив Микола Мозговий. Миколі Петровичу він не сподобався, але я, як членкиня журі, наполягла, щоб його відзначили. Так почалася співпраця», — пригадує артистка.

Допис Анжеліки Рудницької

Анжеліка Рудницька говорить, що «Територія А», до складу якої входив музикант, подарувала йому псевдонім, впізнаваність, пісні та кліпи. Окрім того, вона пригадала, як їм приписували роман. За словами артистки, жодних романтичних стосунків між нею та Юрком Юрченком не було, оскільки вона «любить розумних чоловіків».

«„Територія А“ подарувала хлопцеві імʼя у прямому і переносному сенсі, записала безліч пісень, видала альбоми, зняла серію кліпів і так далі. Пліткарі десятиліттями приписували мені роман з Юрченком і таємні одруження. Але це лише плітки і вигадки. Роману не було. Та й не могло бути, бо я люблю розумних чоловіків», — видала артистка.

Анжеліка Рудницька пояснила такі різкі слова в бік Юрка Юрченка. Мовляв, таким чином вона відповіла музикантові на привітання «Території А» з 31-річчям.

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До слова, цьогоріч Юрко Юрченко категорично відмовився відзначити проєкт, у складі якого був від 1996-го до 1999 року, хоча й дав зрозуміти, що визнає його роль і місце в історії української музики. Також артист видав, що стикався з критикою з боку колег, які називали його «безголосим» та «прикладом поганого смаку». Разом із тим Юрко Юрченко неодноразово стверджував, що йому не доплачували кошти, тоді як творці «Території А» гарно заробляли.

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