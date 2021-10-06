Анжеліка Варум розповіла, чому не їздить на територію Криму

Варум зізнається, що хоче приїздити до Львова.
Відома співачка Анжеліка Варум не хоче, аби їй заборонили в'їзд на територію України.
Артистка в інтерв'ю YouTube-каналу "А поговорить?" розповіла, що вирішила не їздити до Криму.
"Я не можу їздити до Криму. Я не їжджу до Криму вже дуже багато років. У мене немає можливості. Ну як, є можливість, якщо в'їжджати через територію України, бо інакше я потраплю до "чорного списку" та не зможу приїхати до родичів", – розповіла виконавиця.
Зазначимо, що Анжеліка Варум народилась у Львові, тому в Україні в неї багато рідних.
Окрім цього, Варум розповіла, що вважає українців та росіян дуже схожим та рідним народом. А політична ситуація, яка склалась між країнами, - це "божевільний дім".
"Я за людяність – за мирне існування", - поділилась своїми думками артистка.
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