Анжеліка Варум розповіла, чому не їздить на територію Криму

Анжеліка Варум розповіла, чому не їздить на територію Криму

Варум зізнається, що хоче приїздити до Львова.

Відома співачка Анжеліка Варум не хоче, аби їй заборонили в'їзд на територію України.

Артистка в інтерв'ю YouTube-каналу "А поговорить?" розповіла, що вирішила не їздити до Криму.

"Я не можу їздити до Криму. Я не їжджу до Криму вже дуже багато років. У мене немає можливості. Ну як, є можливість, якщо в'їжджати через територію України, бо інакше я потраплю до "чорного списку" та не зможу приїхати до родичів", – розповіла виконавиця.

Анжеліка Варум / скріншот з відео

Зазначимо, що Анжеліка Варум народилась у Львові, тому в Україні в неї багато рідних.

Окрім цього, Варум розповіла, що вважає українців та росіян дуже схожим та рідним народом. А політична ситуація, яка склалась між країнами, - це "божевільний дім".

"Я за людяність – за мирне існування", - поділилась своїми думками артистка.

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