Апетитна Анфіса Чехова у купальнику спокусливо повигиналася на шезлонгу

Зірка показала фото з відпочинку.
Російська ведуча Анфіса Чехова нещодавно поїхала відпочивати до Абу-Дабі.
Так, артистка вже встигла показала чимало фото з відпустки. Втім, зірка не припиняє тішити своїх підписників. Зокрема, артистка у своєму Instagram показала пляжне фото. На знімку Анфіса постала в купальнику з квітчастим принтом. Свій лук знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами, а в руках ведуча тримала якийсь смачненький коктейль.
До слова, зірка спокусливо повигиналась на шезлонгу на тлі басейну. Так, Анфіса продемонструвала стрункі та засмаглі ніжки. Також артистка засвітила пишні та апетитні груди.
Окрім того, Чехова ще й поміркувала щодо альтруїзму.
"Альтруїзм - це пряма дорога до дисгармонії. Навчіться відмовляти та брати", - порекомендувала своїм фанам зірка.
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