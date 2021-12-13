Апетитна Анфіса Чехова у купальнику спокусливо повигиналася на шезлонгу

Зірка показала фото з відпочинку.

Російська ведуча Анфіса Чехова нещодавно поїхала відпочивати до Абу-Дабі.

Так, артистка вже встигла показала чимало фото з відпустки. Втім, зірка не припиняє тішити своїх підписників. Зокрема, артистка у своєму Instagram показала пляжне фото. На знімку Анфіса постала в купальнику з квітчастим принтом. Свій лук знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами, а в руках ведуча тримала якийсь смачненький коктейль.

Анфіса Чехова у купальнику / instagram.com/achekhova

До слова, зірка спокусливо повигиналась на шезлонгу на тлі басейну. Так, Анфіса продемонструвала стрункі та засмаглі ніжки. Також артистка засвітила пишні та апетитні груди.

Окрім того, Чехова ще й поміркувала щодо альтруїзму.

"Альтруїзм - це пряма дорога до дисгармонії. Навчіться відмовляти та брати", - порекомендувала своїм фанам зірка.

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