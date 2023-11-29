Apple Music назвала пісні, які українці найбільше слухали 2023 року

Музична платформа підбила підсумки року, що минає.
Музичний стримінговий сервіс Apple Music одним із перших підбив підсумки року, що минає, і назвав найпопулярніші серед українців пісні 2023 року.
Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилися YakTak і Sobol із треком "Погляд".
На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".
Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:
- 1. Miley Cyrus – Flowers
- 2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями
- 3. YakTak, Sobol – Погляд
- 4. DOROFEEVA – Щоб не було
- 5. Parfeniuk – Провела екскурсію
- 6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети
- 7. Wellboy – Додому
- 8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy
- 9. SKOFKA – Чути гімн
- 10. Parfeniuk – Відриваючись
Переглянути повний список пісень, які українці слухали найбільше протягом 12 місяців цього року, можна на сайті Apple Music.
Читайте також: