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Apple Music назвала пісні, які українці найбільше слухали 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
413
Час на прочитання
2 хв
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Apple Music назвала пісні, які українці найбільше слухали 2023 року

Топ пісень серед українців 2023 року

Музична платформа підбила підсумки року, що минає.

Музичний стримінговий сервіс Apple Music одним із перших підбив підсумки року, що минає, і назвав найпопулярніші серед українців пісні 2023 року.

Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилися YakTak і Sobol із треком "Погляд".

На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".

Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:

  • 1. Miley Cyrus – Flowers
  • 2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями
  • 3. YakTak, Sobol – Погляд
  • 4. DOROFEEVA – Щоб не було
  • 5. Parfeniuk – Провела екскурсію
  • 6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети
  • 7. Wellboy – Додому
  • 8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy
  • 9. SKOFKA – Чути гімн
  • 10. Parfeniuk – Відриваючись

Переглянути повний список пісень, які українці слухали найбільше протягом 12 місяців цього року, можна на сайті Apple Music.

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Дата публікації
Перегляди
413
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