Apple Music назвала пісні, які українці найбільше слухали 2023 року

Музична платформа підбила підсумки року, що минає.

Музичний стримінговий сервіс Apple Music одним із перших підбив підсумки року, що минає, і назвав найпопулярніші серед українців пісні 2023 року.

Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилися YakTak і Sobol із треком "Погляд".

На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".

Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:

1. Miley Cyrus – Flowers

2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями

3. YakTak, Sobol – Погляд

4. DOROFEEVA – Щоб не було

5. Parfeniuk – Провела екскурсію

6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети

7. Wellboy – Додому

8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy

9. SKOFKA – Чути гімн

10. Parfeniuk – Відриваючись

Переглянути повний список пісень, які українці слухали найбільше протягом 12 місяців цього року, можна на сайті Apple Music.

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