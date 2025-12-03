- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 522
- Час на прочитання
- 2 хв
Apple Music назвав пісні, які українці найбільше слухали 2025 року
Цьогорічний топ-10 прослуховувань в Україні дивує.
Музичний стримінговий сервіс Apple Music підбив підсумки року, що минає, і назвав пісні, які українці слухали найбільше.
Цьогоріч топ-10 прослуховувань в Україні дійсно дивує. Найчастіше українці слухали треки саме вітчизняних виконавців. Звичайно, деякі зарубіжні до топ-10 теж потрапили. А що найбільш тішить, так це відсутність композицій російських артистів.
Протягом 12 місяців особливу увагу українці приділили пісні Іллі Парфенюка, він же Parfeniuk, "Врубай". Саме вона опинилась на першій сходинці в топ-10. На п'яти йому наступає колега DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, з хітом "Смарагдове небо". Трійку лідерів замикає американський музикант Teddy Swims із піснею Bad Dreams.
На четвертій щаблині опинилася співачка Тоня Матвієнко. До топ-10 виконавиця увійшла завдяки хіту "Кульбаби". П'ятірку лідерів закриває дует Jerry Heil та YARMAK. Їхній пісні "З якого ти поверху неба?" українці приділили теж чималу увагу.
Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2025 рік має такий вигляд:
Parfeniuk – "Врубай"
DREVO – "Смарагдове небо"
Teddy Swims – Bad Dreams
Тоня Матвієнко – "Кульбаби"
Jerry Heil та YARMAK – "З якого ти поверху неба?"
The Weeknd та Anitta – São Paulo
MONATIK – "А що?"
ADAM – "Ау ау"
Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam
Леді Гага та Бруно Марс – Die with a Smile
