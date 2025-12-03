ТСН у соціальних мережах

Apple Music назвав пісні, які українці найбільше слухали 2025 року

Цьогорічний топ-10 прослуховувань в Україні дивує.

Parfeniuk, DREVO та Teddy Swims

Музичний стримінговий сервіс Apple Music підбив підсумки року, що минає, і назвав пісні, які українці слухали найбільше.

Цьогоріч топ-10 прослуховувань в Україні дійсно дивує. Найчастіше українці слухали треки саме вітчизняних виконавців. Звичайно, деякі зарубіжні до топ-10 теж потрапили. А що найбільш тішить, так це відсутність композицій російських артистів.

Протягом 12 місяців особливу увагу українці приділили пісні Іллі Парфенюка, він же Parfeniuk, "Врубай". Саме вона опинилась на першій сходинці в топ-10. На п'яти йому наступає колега DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, з хітом "Смарагдове небо". Трійку лідерів замикає американський музикант Teddy Swims із піснею Bad Dreams.

На четвертій щаблині опинилася співачка Тоня Матвієнко. До топ-10 виконавиця увійшла завдяки хіту "Кульбаби". П'ятірку лідерів закриває дует Jerry Heil та YARMAK. Їхній пісні "З якого ти поверху неба?" українці приділили теж чималу увагу.

Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2025 рік має такий вигляд:

  • Parfeniuk – "Врубай"

  • DREVO – "Смарагдове небо"

  • Teddy Swims – Bad Dreams

  • Тоня Матвієнко – "Кульбаби"

  • Jerry Heil та YARMAK – "З якого ти поверху неба?"

  • The Weeknd та Anitta – São Paulo

  • MONATIK – "А що?"

  • ADAM – "Ау ау"

  • Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam

  • Леді Гага та Бруно Марс – Die with a Smile

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua теж починає підбивати підсумки року, що минає. Пропонуємо пригадати, хто зі знаменитостей помер 2025 року та які були причини їхньої смерті.

