Apple Music назвав пісні, які українці найбільше слухали 2025 року

Parfeniuk, DREVO та Teddy Swims

Музичний стримінговий сервіс Apple Music підбив підсумки року, що минає, і назвав пісні, які українці слухали найбільше.

Цьогоріч топ-10 прослуховувань в Україні дійсно дивує. Найчастіше українці слухали треки саме вітчизняних виконавців. Звичайно, деякі зарубіжні до топ-10 теж потрапили. А що найбільш тішить, так це відсутність композицій російських артистів.

Протягом 12 місяців особливу увагу українці приділили пісні Іллі Парфенюка, він же Parfeniuk, "Врубай". Саме вона опинилась на першій сходинці в топ-10. На п'яти йому наступає колега DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, з хітом "Смарагдове небо". Трійку лідерів замикає американський музикант Teddy Swims із піснею Bad Dreams.

На четвертій щаблині опинилася співачка Тоня Матвієнко. До топ-10 виконавиця увійшла завдяки хіту "Кульбаби". П'ятірку лідерів закриває дует Jerry Heil та YARMAK. Їхній пісні "З якого ти поверху неба?" українці приділили теж чималу увагу.

Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2025 рік має такий вигляд:

Parfeniuk – "Врубай"

DREVO – "Смарагдове небо"

Teddy Swims – Bad Dreams

Тоня Матвієнко – "Кульбаби"

Jerry Heil та YARMAK – "З якого ти поверху неба?"

The Weeknd та Anitta – São Paulo

MONATIK – "А що?"

ADAM – "Ау ау"

Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam

Леді Гага та Бруно Марс – Die with a Smile

