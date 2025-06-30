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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1317
Час на прочитання
2 хв

Арам Арзуманян шокував серйозними проблемами зі спиною і як це впливає на його стан: "Нога не працює"

Арам Арзуманян зізнався, який діагноз у нього виявили медики. Також артист розповів про лікування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Арам Арзуманян

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

Зірка комедії "Скажене весілля" Арам Арзуманян шокував, як у нього виникли проблеми зі спиною.

Зокрема, вже тривалий час актор лікується. Однак лише зараз він наважився про це розповісти своїм прихильникам. В Instagram артист поділився, що після одного з тренувань на ранок прокинувся з відчуттям жахливого болю в нозі. Актор не міг повноцінно рухатися. Арзуманян звернувся за допомогою до лікарів, які виявили в нього грижі в спині, що тиснули на нерв.

"Тепер можна і розповісти про спину. Короче, ввечері потренувався, а зранку прокинувся від болю нестерпного по всій нозі, а ще оніміння. Зробив МРТ - вуаля - екструзії (грижі), які повилазили і тиснуть на нерв, той самий, що по всій нозі, всім відомий сідничний нерв", - шокував актор.

Допис Арама Арзуманяна / © instagram.com/aram_dad

Допис Арама Арзуманяна / © instagram.com/aram_dad

Арам Арзуманян не на жарт перелякався, що доведеться робити операцію. Утім, він зібрався з думками та почав процес лікування. Актор намагався за допомогою реабілітації відновити свій стан. Врешті, це все дало результат. Через грижі нога артиста майже не працювала. Нині ж Арзуманян нарешті може повноцінно ходити та рухатися. Щоправда, ще є над чим працювати, але знаменитість переконаний, що одужає.

"Злякався, що операція і ніяк по-іншому, бо нога не працює відсотків на 80, а тільки біль. Нестерпний біль. Але реабілітаційно відновлював. І відновив. Поки ще не на 100%, але вже можу і каскадерів підміняти", - говорить артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва на тлі проблем зі здоров'ям зізналась, що її посадили на жорстку дієту. Артистка вже пояснила, чому мусить дотримуватися спеціального харчування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1317
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