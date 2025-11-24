Арам Арзуманян впав в оркестрову яму під час вистави: 40-річного актора доправили до лікарні

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

Український актор, зірка фільму «Скажене весілля» Арам Арзуманян впав в оркестрову яму під час концерту.

Нещасний випадок трапився ввечері 23 листопада в Харкові, коли зірка брав участь у фінальному номері вистави. У якийсь момент артист оступився й зірвався в оркестрову яму, вдарившись головою. Це не минуло без наслідків — у актора виявили черепну травму.

Про подію повідомило концертне агентство, яке супроводжує гастролі шоу. Там уточнили, що після падіння Арзуманяна терміново доставили до лікарні, де йому надали допомогу. За словами організаторів, загрози життю немає, однак актор перебуває під постійним наглядом медиків.

«У Харкові, під час виконання фінального номеру вистави Ladies’ Night, актор Арам Арзуманян випадково впав в оркестрову яму та отримав травму голови. Наразі він перебуває під наглядом лікарів у харківській лікарні. Його життю нічого не загрожує. Бажаємо Араму швидкого одужання!» — йдеться у заяві концертного агентства «Пале-Арт» в Instagram.

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad

Уже з лікарняного ліжка Арам записав сторіз для фотоблогу, аби заспокоїти фанатів і повідомити про перебування у відділі нейрохірургії. На кадрах видно чималий синець під оком. Та, попри травму, він традиційно не втрачає почуття гумору.

«Бачте, навіть вночі можу світити. Виставу зіграли, але є нюанс. Для когось оркестрова яма — це дрібничка, а мені треба було летіти тричі глибш. Словом, травма черепа», — пожартував Арзуманян.

Арам Арзуманян у лікарні / © instagram.com/aram_dad

Артист підтвердив, що лікарі діагностували травму черепа та додав, що сьогодні, 24 листопада, почувається вже краще: «Зараз лежу, відновлююся. Дякую всім, хто хвилюється. Все буде добре — відновлюся й продовжу вас веселити». Тим не менш, деякі майбутні вистави довелося все ж перенести на нові дати, а у найближчих — замінити Арзуманяна.

Арам Арзуманян у лікарні / © instagram.com/aram_dad

