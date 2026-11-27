Арам Арзуманян / © rbc.ua

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Український актор Арам Арзуманян, який прославився у фільмі «Скажене весілля», поділився болісними подробицями сімейної історії.

Разом із дружиною Христиною вони п’ять разів намагалися стати батьками. На жаль, перші три вагітності завершилися втратою, а з’ясувати причину трагедій подружжю довго не вдавалося.

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В інтерв’ю «РБК-Україна» артист пригадав особливо важкий епізод, пов’язаний із третьою втратою. Тоді він мав терміново доправити ембріон до лабораторії, щоб фахівці могли дослідити матеріал і допомогти встановити причину невдалих вагітностей.

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За словами Арзуманяна, дружина саме відходила від наркозу й перебувала у вкрай важкому емоційному стані. Христина звинувачувала себе та просила чоловіка піти від неї через неспроможність народити. Однак Арам не відступав: він хотів віднайти причини, відвізши недоношений ембріон до лабораторії в іншому місті.

Арам Арзуманян з дружиною / © instagram.com/aram_dad

«У нас було три недоношені вагітності, і не могли знайти причину. Я пам’ятаю, тоді (під час третього викидня — прим. ред.) взагалі дуже трагічна історія була. Мені треба було відвезти ембріон до найближчої лабораторії. А вона була або в Сімферополі, або в Кривому Розі.

Я тоді попрямував у Кривий Ріг, і перед цим прийшов до дружини. Вона відходила від наркозу. Перше, що вона казала: «Я не жінка, відмовляйся від мене, я не зможу народити». А я не можу тут бути з нею, бо в мене часу немає, мені треба терміново відвезти ембріон», — пригадав з болем актор.

Однак навіть після далекої дороги дослідження провести не вдалося. Коли Арзуманян дістався лабораторії, йому повідомили, що матеріал зіпсований. Як з’ясувалося, замість спеціальної рідини його помістили не у той розчин, через що встановити причину втрати вже було неможливо.

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«Я просто забігаю вже в лабораторію. Стукаю: „А ми вже закриті“. Я кажу: „Як, я проїхав пів країни. Що мені робити? Я з дружиною не зміг побути, я приїхав. Мені треба дізнатися, чому у нас не виходить?“ Вона пішла, щось глянула і виходить: „А що ви привезли? Там все знищено“. Вони замість води чи якоїсь рідини поклали у формальдегід. Жодна молекула не жива. Вони знали. А це якраз та сама, мабуть, недбалість, про яку казали», — розповів Арзуманян.

Арам Арзуманян з дружиною / © instagram.com/aram_dad

Актор наголосив, що ця помилка не стала причиною самої втрати вагітності, проте через неї подружжя не змогло отримати результати дослідження. За його словами, неправильно виконали вказівки лікаря саме медсестри. Спочатку чоловік не міг стримати гніву через те, що сталося.

Попри пережите, подружжя не відмовилося від мрії про дітей. Згодом вони змогли подолати складний період і стати батьками. У родині народилася донька Анаїт, а ще через три роки — син Тигран. Водночас ці дві вагітності також були непростими та супроводжувалися веичезними ризиками.

«Я заспокоївся і ми не зупинилися. І у нас все вийшло, народилась донька. Важка вагітність була, але народили. А потім через три роки син народився», — поділився Арам.

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Актор також зазначив, що зрештою вони з Христиною змогли з’ясувати причину попередніх втрат, однак розкривати подробиці не став.

Арам Арзуманян з дружиною і дітьми / © instagram.com/aram_dad

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин після втрати доньки показала, що допомагає їй пережити біль.

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