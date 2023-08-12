Арам Арзуманян у прямому ефірі показав рослинність на тілі і розкритикував Остапчука та Буше

Український актор родом з Мелітополя, зірка комедії "Скажене весілля" Арам Арзуманян прокоментував скандал навколо образливих висловлювань Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива на адресу жінок.

Сьогодні Арзуманян завітав в гості до студії "Сніданок. Вихідний" і висловив свою думку щодо скандалу. Актор зазначив, що він й сам не рідко потрапляє під осуд людей через свою підвищену рослинність на тілі.

Арам Арзуманян

Просто у прямому ефірі Арзуманян підняв футболку і показав волосся на тілі. Також артист наголосив, що засуджує відомих чоловіків, які дозволили собі критикувати зовнішній вигляд жінок:

"Звичайно, осуджую. Це неправильно. Так не має бути. Неможна оцінювати людину, якій комфортно мати саме такий вигляд. На мене подивіться. Хто мене оцінить? На скільки балів тут? А знаєте, скільки хейту в мене скрізь постійно, що волохатий. Я з позитивом на це реагую. Мені якось все одно. Дівчата трохи інакше реагують. Я такий олдскульський пацан, оцінка людини лише за її вчинками. Ніколи за зовнішність ніхто не оцінює. І не каже, ти правильний або неправильний маєш вигляд. А от те, що ти робиш, як живеш – те має значення", - прокоментував Арзуманян.

Арам Арузманян прокоментував скандал навколо образливих висловлювань Остапчука та Буше на адресу жінок

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна теж різко відреагувала на образливі висловлювання Остапчука, Буше і Позитива. Ведуча запостила своє фото топлес і заявила, що голитиметься там, де захоче і коли захоче.

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