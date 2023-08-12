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Арам Арзуманян у прямому ефірі показав рослинність на тілі і розкритикував Остапчука та Буше

Арам Арзуманян у прямому ефірі показав рослинність на тілі і розкритикував Остапчука та Буше

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1084
Час на прочитання
2 хв
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Арам Арзуманян у прямому ефірі показав рослинність на тілі і розкритикував Остапчука та Буше

Арам Арзуманян

Артист прокоментував нещодавній скандал навколо висловлювань відомих чоловіків на адресу жінок.

Український актор родом з Мелітополя, зірка комедії "Скажене весілля" Арам Арзуманян прокоментував скандал навколо образливих висловлювань Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива на адресу жінок.

Сьогодні Арзуманян завітав в гості до студії "Сніданок. Вихідний" і висловив свою думку щодо скандалу. Актор зазначив, що він й сам не рідко потрапляє під осуд людей через свою підвищену рослинність на тілі.

Арам Арзуманян / ©
Арам Арзуманян

Просто у прямому ефірі Арзуманян підняв футболку і показав волосся на тілі. Також артист наголосив, що засуджує відомих чоловіків, які дозволили собі критикувати зовнішній вигляд жінок:

"Звичайно, осуджую. Це неправильно. Так не має бути. Неможна оцінювати людину, якій комфортно мати саме такий вигляд. На мене подивіться. Хто мене оцінить? На скільки балів тут? А знаєте, скільки хейту в мене скрізь постійно, що волохатий. Я з позитивом на це реагую. Мені якось все одно. Дівчата трохи інакше реагують. Я такий олдскульський пацан, оцінка людини лише за її вчинками. Ніколи за зовнішність ніхто не оцінює. І не каже, ти правильний або неправильний маєш вигляд. А от те, що ти робиш, як живеш – те має значення", - прокоментував Арзуманян.

Арам Арузманян прокоментував скандал навколо образливих висловлювань Остапчука та Буше на адресу жінок

Арам Арузманян прокоментував скандал навколо образливих висловлювань Остапчука та Буше на адресу жінок

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна теж різко відреагувала на образливі висловлювання Остапчука, Буше і Позитива. Ведуча запостила своє фото топлес і заявила, що голитиметься там, де захоче і коли захоче.

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Дата публікації
Перегляди
1084
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