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Арам Арзуманян зізнався, скільки заробляє під час війни та на що найбільше витрачає

Арам Арзуманян зізнався, скільки заробляє під час війни та на що найбільше витрачає

Арам Арзуманян / Фото: скриншот з відео

Артист розповів про свої доходи.

Український актор родом з Мелітополя, зірка комедії "Скажене весілля" Арам Арзуманян зізнався, скільки коштів заробляє на місяць під час війни та на що найбільше витрачає.

Загалом, дохід знаменитості приносить його акторська кар'єра, а також блог. Щомісяця він може бути різним. Однак у середньому Арзуманян заробляє від 60 до 100 тисяч гривень.

Арам Арзуманян з родиною / © instagram.com/aram_dad
Арам Арзуманян з родиною / Фото: instagram.com/aram_dad

"Мій дохід у середньому від 60 тисяч до 100 тисяч гривень. Мені здається, я навіть більше витрачаю, ніж заробляю", - розповів артист в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Найбільше коштів Арам Арзуманян витрачає на побутові речі. Також актор допомагає батькам, які виїхали з Мелітополя та все своє нажите залишили в окупованому місті. Звичайно, артист донатить кошти на потреби захисників.

Арам Арзуманян / © instagram.com/aram_dad
Арам Арзуманян / Фото: instagram.com/aram_dad

"Ми витрачаємо в основному на побутові речі. Багато коштів йде на бензин. Я ще донатю, у мене є друзі, яким я постійно допомагаю. Просто домашні якісь там справи. У мене батьки живуть поряд зі мною, я їм допомагаю", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно інтерв'юер Слава Дьомін теж розповів про свої доходи. Ведучий зізнався, скільки йому вдавалося найбільше заробити за місяць і що йому приносить такі кошти.

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