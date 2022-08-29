Арестович показав кумедне фото та покепкував з себе: "Осоромився в Інтернеті і спить"

Радник Офісу президента Олексій Арестович має відмінне почуття гумору та не соромиться кепкувати з себе.

До слова, у своєму Instagram політик опублікував жартівливе фото. На знімку зображений Арестович у стилі "love is". Він лежить у ліжку, а тим часом "дружина" вкладає його спати.

На фото красується напис - "Осоромився в Інтернеті і спить".

Арестович звернувся до своєї дружини Анастасії та поцікавився у неї, чи вона так не вважає.

"Любов це…" - коротко та красномовно підписав фото політик.

У коментарях підписники оцінили почуття гумору Арестовича і почали далі розвивати жарт:

Гумор і самоіронія! Олексію, а чому другий варіант не виклали?

Це зробило мій день

Як мило! Самі осоромилися і дружину вирішили за собою потягнути?

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва похизувалася кумедним знімком з Олексієм Арестовичем. Поки політик позував перед камерою з дещо серйозним виглядом, виконавиця скорчила смішну гримасу.

Читайте також: