Арестович показав кумедне фото та покепкував з себе: "Осоромився в Інтернеті і спить"

Радник Офісу президента Олексій Арестович продемонстрував своє почуття гумору.
Радник Офісу президента Олексій Арестович має відмінне почуття гумору та не соромиться кепкувати з себе.
До слова, у своєму Instagram політик опублікував жартівливе фото. На знімку зображений Арестович у стилі "love is". Він лежить у ліжку, а тим часом "дружина" вкладає його спати.
На фото красується напис - "Осоромився в Інтернеті і спить".
Арестович звернувся до своєї дружини Анастасії та поцікавився у неї, чи вона так не вважає.
"Любов це…" - коротко та красномовно підписав фото політик.
У коментарях підписники оцінили почуття гумору Арестовича і почали далі розвивати жарт:
- Гумор і самоіронія! Олексію, а чому другий варіант не виклали?
- Це зробило мій день
- Як мило! Самі осоромилися і дружину вирішили за собою потягнути?
Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва похизувалася кумедним знімком з Олексієм Арестовичем. Поки політик позував перед камерою з дещо серйозним виглядом, виконавиця скорчила смішну гримасу.
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