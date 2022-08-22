Арестович показав, який вигляд мав у дитинстві: "Фотографу вдалося зловити справжню суть тварюки"

Радник Офісу президента Олексій Арестович поділився архівною світлиною.
Радник Офісу президента Олексій Арестович показав, який вигляд мав у дитинстві.
Політику у своєму Instagram опублікував чорно-білий архівний знімок. На фото зображений ще зовсім юний Арестович. Олексій зі стрижкою з чубчиком брутально позував перед камерою у білій футболці з малюнком.
До речі, політик не стримався та покепкував із себе. Він зазначив, що фотографу тоді вдалося зловити справжню його суть , адже весь інший час він прикидається "Люсею".
"Єдиний раз, коли фотографу вдалося зловити справжню суть цієї тварюки. Решту часу він успішно прикидається Люсей", - із сарказмом написав Арестович.
Підписники оцінили гумор політика. Окрім того, вони зробили компліменти стосовного його зовнішності:
- Який гарний хлопчик!
- Браво! Самоіронія сотого рівня
- Самокритика 0 це класно. Очі тільки палять кантору
- А здається дитинство було 2-3 тижня тому...
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