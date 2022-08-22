Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Арестович показав, який вигляд мав у дитинстві: "Фотографу вдалося зловити справжню суть тварюки"

Арестович показав, який вигляд мав у дитинстві: "Фотографу вдалося зловити справжню суть тварюки"

Дата публікації
Перегляди
87к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арестович показав, який вигляд мав у дитинстві: "Фотографу вдалося зловити справжню суть тварюки"

Олексій Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович поділився архівною світлиною.

Радник Офісу президента Олексій Арестович показав, який вигляд мав у дитинстві.

Політику у своєму Instagram опублікував чорно-білий архівний знімок. На фото зображений ще зовсім юний Арестович. Олексій зі стрижкою з чубчиком брутально позував перед камерою у білій футболці з малюнком.

До речі, політик не стримався та покепкував із себе. Він зазначив, що фотографу тоді вдалося зловити справжню його суть , адже весь інший час він прикидається "Люсею".

Олексій Арестович у дитинстві / © instagram.com/alexey.arestovich
Олексій Арестович у дитинстві / Фото: instagram.com/alexey.arestovich

"Єдиний раз, коли фотографу вдалося зловити справжню суть цієї тварюки. Решту часу він успішно прикидається Люсей", - із сарказмом написав Арестович.

Підписники оцінили гумор політика. Окрім того, вони зробили компліменти стосовного його зовнішності:

  • Який гарний хлопчик!
  • Браво! Самоіронія сотого рівня
  • Самокритика 0 це класно. Очі тільки палять кантору
  • А здається дитинство було 2-3 тижня тому...

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
87к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація