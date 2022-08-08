Арестович пояснив свої останні скандальні заяви та образи на адресу Зеленського

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував свої скандальні заяви.
Так, за декілька місяців від початку повномасштабного вторгнення, він замість заспокоєння навпаки почав розбурхувати емоції українців своїми висловлюваннями.
Зокрема, блогер сказав, що ставиться до ЛГБТ-персон, як до людей із девіаціями — відхиленнями від норм поведінки. Також юзерів обурили слова Олексія, що "багато людей в Україні хочуть побудувати велику країну з маленькою культурою".
Втрапив у скандал військовий оглядач і через заяву про жінок-воїнів.
У програмі ЖВЛ Арестович зазначив, що все це він казав спеціально, та пояснив, чому.
"Провокація дуже свідома, я точно знаю, що я роблю і чому. Я це роблю для того, щоб думали. Коли я бачу, що люди засинають, або не хочуть обговорювати якісь теми, які варто обговорювати, то я постійно так – клац – подумайте на цю тему. І роблю так, щоб подразник був найбільший", – зізнався він.
Радник голови ОП зазначив, що догани за свої закиди не отримував: "Мене можуть спитати, чому я це сказав, я пояснюю і все гаразд".
Також Арестовичу пригадують, як він нелюб’язно висловлювався на адресу Зеленського. Зокрема, Олексій називав президента "лялькою", а тепер працює з ним в одному офісі.
"Перед тим, як я прийшов працювати на нього, я його особисто ображав. А потім я побачив його в роботі. Зараз я дуже добре ставлюся до нього по-людськи, тому що він дуже-дуже-дуже гарна людина. Я його підтримую як особистість, а потім як президента", – прокоментував він.
Нагадаємо, Олексій Арестович вперше розповів, як познайомився з дружиною. Також він зізнався, які у нього стосунки з екскоханими.
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