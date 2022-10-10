Арестович прокоментував, навіщо Росія масово обстріляла Україну та як за це відповідатиме

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував, навіщо Росія масово обстріляє території України.

На думку політика, країна-агресорка це робить, аби змусити Київ погодитися на переговори на вигідних для РФ умовах. Задля цього Росія обстрілює мирних мешканців та критичну інфраструктуру України.

"Путін, як і варто було очікувати, намагається помститися за підрив Кримського моста, хоча ще не відомо, хто його підірвав. Вони б'ють зі стратегічних бомбардувальників і крилатими ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Все це з його точки зору, як створення більш вигідних переговорних умов. Страждання мирного населення мають змусити нашу владу і міжнародну спільноту, як йому здається, піти на поступки", - прокоментував у своєму Telegram Арестович.

Політик зазначив, що Росія не досягне свого, а натомість буде відповідати за це. Реакція Заходу на терор України обов'язково буде. На думку Арестовича, проти РФ введуть нові санкції, а українцям постачатимуть ще більше зброї.

"Але, як мені здається, все буде навпаки. Ми не знаємо з вами реакції Заходу, але вона гарантовано буде. І що це буде? Розширення номенклатури та постачання зброї, посилення санкцій. Скоріш за все - це буде і те, і інше. Я гадаю, що подібні акції змусять світ ще раз переглянути своє ставлення до путінського режиму: і до тих, хто намагається з ним домовитися, і допомоги для України", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія масово обстріляла Україну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість ракет, які РФ випустила, а також розповів, скільки з них збила ППО.

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