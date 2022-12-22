Арестович розповів, що у бою під Бахмутом загинув його друг: "Залишились дружина та маленький син"

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про смерть його близького товариша. Під час тяжких боїв під Бахмутом загинув Олександр Снігуровський.

У своєму Facebook Арестович розповів, що Олександр тривалий час жив із сім'єю у Каліфорнії. Однак, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, то одразу ж приїхав волонтером до України. Згодом Олександр пішов воювати.

Олександр Снігуровський / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

"Під Бахмутом загинув мій друг Олександр Снігуровський. Був актором "Чорного квадрата", працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії, переїхавши туди до сім'ї, але після початку, закупивши на всі заощаджені гроші військового спорядження, приїхав сюди волонтером, а потім дуже швидко став солдатом. Наполегливо навчався, десятки разів виходив за лінію, був одним із найкращих розвідників", - розповів Арестович.

За словами політика, Снігуровський героїчно загинув у тяжкому бою, коли відмовився відступати із небезпечних позиції. У захисника залишилися дружина та маленький син.

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