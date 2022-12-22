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Арестович розповів, що у бою під Бахмутом загинув його друг: "Залишились дружина та маленький син"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Арестович розповів, що у бою під Бахмутом загинув його друг: "Залишились дружина та маленький син"

Олексій Арестович

Олександр Снігуровський був добровольцем.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про смерть його близького товариша. Під час тяжких боїв під Бахмутом загинув Олександр Снігуровський.

У своєму Facebook Арестович розповів, що Олександр тривалий час жив із сім'єю у Каліфорнії. Однак, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, то одразу ж приїхав волонтером до України. Згодом Олександр пішов воювати.

Олександр Снігуровський / © facebook.com/alexey.arestovich
Олександр Снігуровський / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

"Під Бахмутом загинув мій друг Олександр Снігуровський. Був актором "Чорного квадрата", працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії, переїхавши туди до сім'ї, але після початку, закупивши на всі заощаджені гроші військового спорядження, приїхав сюди волонтером, а потім дуже швидко став солдатом. Наполегливо навчався, десятки разів виходив за лінію, був одним із найкращих розвідників", - розповів Арестович.

За словами політика, Снігуровський героїчно загинув у тяжкому бою, коли відмовився відступати із небезпечних позиції. У захисника залишилися дружина та маленький син.

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Дата публікації
Перегляди
2334
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