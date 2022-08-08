Арестович вперше розповів, як познайомився з дружиною та про стосунки з екскоханими

Так, блогер вперше поділився у програмі ЖВЛ, як познайомився зі своєю третьою дружиною Анастасією.

Вони зустрілися 2014 року. Саме тоді починався зірковий час Олексія – він часто з’являвся на екранах у якості воєнного експерта і вже тоді заснував власну психологічну школу. На своїх заняттях він і побачив свою майбутню третю дружину.

"Я її повів до кафе на каву після заняття і кажу: "Все, ти моя дружина, будемо одружуватися. Я просто одразу все бачу. Усіх трьох як бачив і зразу розумів, що це моя дружина", – зізнався він.

2015 року закохані одружилися.

Фото: facebook.com

Військовий та політичний оглядач додав, що його обраниця спокійно реагує на підвищену увагу інших жінок до її чоловіка. Пара навіть разом жартує на цю тему.

"Жінки ревнують не тоді, коли інші задивляються на її чоловіка, а коли чоловік задивляється на інших жінок. А я в Instagram підписаний на одну людину – це моя дружина", – прокоментував він.

Олексій Арестович має двох доньок, яким 18 та 11 років, а також 6-річного сина. Політик зізнався, що він дуже сильно балує своїх дітей.

"Дозволяю все, чому мої численні дружини не раді. Їх три, від кожної є дитина, я не перевантажував жодну", – поділився він.

Олексій Арестович з сином / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Також Олексій розповів, що залишився у чудових стосунках з ексдружинами. Ба більше, його екскохані та теперішня обраниця спілкуються між собою.

Олексій Арестович: Я ніколи не ставив собі за мету когось заспокоювати, це саме вийшло

Нагадаємо, Віра Кекелія вдруге стала мамою та показала новонародженого сина. На фото щаслива мамуся тримає свого сина на руках, а він тим часом солодко спить.

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