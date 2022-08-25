Арестович залицявся до "мами" Вєрки Сердючки: як минув концерт до Дня Незалежності під землею у Києві

Це свято майже дві доби на станції метро "Майдан Незалежності" готували найпопулярніші артисти країни.

Кілометри дротів, тонни концертного обладнання і сотні людей. Так на столичній станції "Майдан Незалежності" знімали концерт до головного державного свята країни, йдеться у сюжеті "ТСН".

Лідер гурту Pіanoбой Дмитро Шуров звик до андеграундних виступів. Нещодавно, каже, "відкатав" цілий тур Україною із благодійними концертами по підвалах. Поруч із Дмитром на сцені у військовій формі гітарист Pіanoбой – Сергій Гризлов. Із перших днів великої війни він пішов на фронт добровольцем. Цього разу вперше за останні пів року вийшов на сцену. А вже за кілька днів повертається на передову – поділився планами колеги Дмитро Шуров.

А от лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк виконав рок версію легендарної "Ой, у лузі червона калина". З перших слів зала підхоплює приспів і співає разом із ним. Сам артист, який за пів року відвик від сцени, здавався дещо розгубленим і ледь стримував емоції.

Головна режисерка дійства Катя Царик зізналася, що за останні дні метрополітен для неї став другою домівкою. Зробити зі станції "Майдан Незалежності" справжній концертний майданчик, зізналася, було непросто. Акцент, у виступах, каже, зробили на щирих емоціях.

"Цей концерт особливий, напевно, буде найособливіший, не за рахунок спецефектів, складної режисури тому, що не це потрібно. Треба підтримка наших воїнів, наших людей. Нагадати собі, за що ми боремося – за нашу пісню, за нашу культуру, за нашу мову, тому тут акцент, власне, на щирості виконання, на живому абсолютно звучанні", - сказала Царик.

Як відбувалися знімання святкового концерту до Дня Незалежності

Між виступами артистів відомі українці читали вірші. Ведуча ТСН Наталія Мосейчук рядки Ліни Костенко. Свято у метро цьогоріч – вимушене. Але, каже Наталія, незалежність визначає не місце святкування, а люди – українці.

"Якщо свято, а свято ніхто не скасовував, воно має бути скрізь, – і в небі, і на землі, і під землею. Нічого, наступного року пройдемо ми вже парадом", - сказала Мосейчук.

Андрій Данилко разом із дитячим колективом та артистами ансамблю Вірського перед записом номера репетирував на сцені свою легендарну "Лаша Тумбай". От тільки текст приспіву назавжди змінився – розповів Данилко. І навіть діти тепер знають – "Раша Гудбай".

"Мені здавалось, що якщо ці діти будуть кричати, саме кричати "раша гудбай" – це дуже символічно. Бо після того, що Росія напала на Україну і це ніколи не може бути пробачене. Все! Жодного аргументу!" – прокоментував Данилко.

Під час концерту на присутніх чекав сюрприз від організаторів заходу. Просто під час виступу Сердючки на сцені з'явився радник офісу президента – Олексій Арестович. Просто зі сцени він пожартував, що був тричі одружений, і тричі щасливо, втім, увагу радника офісу презедента привернула "мама" Вєрки Сердючки: "Українська мова це єдина, в якій слово "людина" єдина в світі жіночого роду. Тобто, жінка - це все для нас. Я три рази одружений, всі три рази щасливо. Бачу, що намітився...", - сказав Арестович подивившись на "маму" Сердючки, і додав: "Це доля. Серце крається, але...", – і обійняв "маму" Вєрки.

Цей концерт у метро – історичний, його запам'ятають як символ незламності українського духу, певен Арестович. Взяти участь у номері радникові запропонував особисто Данилко.

"Я хочу подякувати Андрію Данилку і всій його команді, які мене затягнули в цей номер, я дуже поважаю його талант, я просто знаю, не просто як людина, якій подобається, а як актор, що він робить. Це великий артист", – прокоментував Арестович.

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