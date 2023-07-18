Аріана Гранде розлучається з чоловіком після двох років шлюбу - ЗМІ

Подейкують, що пара розійшлася ще в січні.

Американська співачка Аріана Гранде розірвала стосунки зі своїм чоловіком, агентом з елітної нерухомості Далтоном Гомесом.

Несподіваною новино про розлучення пари поділилися їхні друзі, пише видання Page Six. За словами інсайдерів, Аріана та Далтон розійшлися ще у січні, але увесь цей час підтримували дружні стосунки.

"Вони прийшли до цього рішення разом. У них були проблеми до січня, але вони хочуть залишитися найкращими друзями", - розповіли джерела.

Аріана Гранде та Далтон Гомес / Фото: instagram.com/arianagrande

За словами друзів пари, причиною розриву співачки та агента став напружений графік роботи Гранде. Подружжя не змогло впоратися з різними темпами життя і тому вирішило розійтися.

Аріана Гранде та Далтон Гомес / Фото: instagram.com/arianagrande

Чутки про розлучення Гранде підігріла своєю появою на тенісному турнірі Вімблдон, на якому з'явилася без обручки. Востаннє прикрасу на пальці зірки бачили ще у квітні.

Нагадаємо, що Аріана Гранде та Далтон Гомес таємно одружилися у 15 травня 2021 року. Співачка та агент з нерухомості почали стосунки у лютому 2020 року.

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