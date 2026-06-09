Аріана Гранде розійшлась із бойфрендом-актором після трьох років стосунків

Ітан Слейтер та Аріана Гранде / © Associated Press

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Американська співачка та акторка Аріана Гранде розійшлась із бойфрендом, актором Ітаном Слейтером.

Про це повідомляє видання People з посиланням на власні джерела. Пара декілька місяців тому припинила свої стосунки, які тривали майже три роки. Зазначається, що це рішення не було спонтанним, а добре виваженим. Інсайдер говорить, що знаменитості все ретельно обдумали, після чого й вирішили йти різними шляхами.

Попри розрив, Аріана Гранде та Ітан Слейтер залишились друзями та підтримують одне одного. Тож, вочевидь, жодних драм чи скандалів між ними не було.

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«Вони розійшлися мирно. Вони приділили цьому рішенню багато часу та ретельно все обдумали, після чого вирішили піти різними шляхами. Вони й досі залишаються друзями та дуже підтримують одне одного. Насправді вони тихо розійшлися ще кілька місяців тому», — стверджує інсайдер.

Аріана Гранде та Ітан Слейтер / © Associated Press

Зазначимо, про стосунки Аріани Гранде та Ітана Слейтера стало відомо у липні 2023 року. Парочка разом знімалась у фільмі «Wicked: Чародійка», де між ними й закрутився роман. Подейкували, що Слейтер заради Гранде покинув дружину з малою дитиною. Проте інші джерела стверджують, що роман знаменитостей розпочався, коли актор був не в стосунках.

Зараз Аріана Гранде зосереджена на співочій кар’єрі. Артистка перебуває в концертному турі та готує до релізу новий альбом. До речі, нещодавно співачка нарвалася на підозри в плагіаті виступу української зірки.

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