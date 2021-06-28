Арнольд Шварценеггер розкрив подробиці розлучення, яке тривало десять років

Актор домовився з колишньою про умови розлучення.

Зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який нещодавно вщент розкритикував церемонію "Оскар-2021", розкрив деталі свого розлучення.

Знаменитість разом з племінницею Джона Кеннеді - журналісткою Марією Шрайвер перебував у шлюбі 25 років. Однак, у 2011 році, після святкування "срібної" річниці, Арнольд зізнався, що у нього є позашлюбний син від його домробітниці. Пара одразу ж подала на розлучення, проте офіційно шлюб так і не був розірваний.

instagram.com/mariashriver

Нещодавно актор повідомив про те, що процес розлучення, який тривав десять років, нарешті майже завершено. Про це пише видання Just Jared. Так, зазначається, що Шварценеггер подав заяву з вимогою оприлюднити всі документи, що стосуються цієї справи.

У такий спосіб, колишні мають розділити спільні активи, що складають понад 400 мільйонів доларів. Позаяк при одруженні пара не уклала ніякого шлюбного договору, усі статки вони поділять навпіл.

Нагадаємо, нещодавно, також, стало відомо про розлучення популярного ведучого Володимира Остапчука. З колишньою дружиною Оленою Войченко шоумен перебував 12 років у шлюбі. Однак, після розриву стосунків пара досі не може знайти спільної мови. Так, днями ведучий заявив, що колишня порушує його графік побачень з дітьми.

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