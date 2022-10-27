Арнольд Шварценеггер у рожевій панамці зустрів Kalush Orchestra у себе вдома: "Вийшов з віслюком"

Переможці "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra наразі перебувають з благодійним туром Америкою.

Там український колектив неочікувано зустрівся з голлівудським актором та ексгубернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. Про зустріч року і "залізний Арні" й учасники Kalush розповіли на своїх сторінках у соцмережах.

Арнольд Шварценеггер та Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер та Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Як з'ясувалося, Шварценеггер, є палким шанувальником українського колективу. Він запросив учасників Kalush Orchestra до себе додому у Лос-Анджелесі:

"Вчора залетіли в гості до Арнольда Шварценеггера. Він запросив нас до себе додому та вийшов зустрічати з великим домашнім віслюком. Поговорили про ситуацію в Україні та подякували за його підтримку, поділились, наскільки це важливо для нас. Ви знаєте, Арнольд активно підтримує українців від перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка буде лише посилюватися. Приємно було зустрітись з такою легендою, я, можна сказати, виріс на фільмах з його участю", - розповів фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк.

Арнольд Шварценеггер та Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Як відомо, вдома у Арнольда Шварценеггера мешкають дещо незвичні домашні улюбленці – це поні та віслючка Лулу.

Арнольд Шварценеггер з домашніми улюбленцями / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Нагадаємо, що від перших днів повномасштабного вторгнення Арнольд Шварценеггер підтримує Україну. Він неодноразово писав відеозвернення до росіян, у яких зазначав, що російський уряд обманює свій народ. Також у зверненні актор наголошував, що" Україна не розпочинала цієї війни. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Влада в Кремлі розпочала її".

Пізніше Арнольд Шварценеггер розкритикував Європу через війну в Україні. Він наголосив, що поки Росія запускає по Україні ракети, Європа продовжує співпрацювати з агресоркою.

Ми фінансуємо війну - як Арнольд Шварценеггер підтримує українців

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