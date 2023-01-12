Арнольд Шварценеггер засвітився у кліпі Kalush Orchestra та заговорив українською

Український гурт Kalush Orchestra потішив прихильників новою відеороботую.

Зокрема, артисти представили кліп на пісню Shchedryi Vechir, яку вони випустили ще минулого року. Знімання відбувалися у США, коли Kalush Orchestra був у турі.

"Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA - San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки" та завітали до Арнольда Шварценеггера в гості", - поділився Олег Псюк.

Сюрпризом для прихильників творчості гурту стала не лише добре знайома локація з культової гри, а й поява американського актора Арнольда Шварценеггера. На початку кліпу знаменитість дав англійською потужне послання для України, а в кінці Арні заговорив українською, а саме сказав: "Щедрий вечір".

"Це потужне послання до всього українського народу, особливо зараз, у цей дуже тяжкий час, кожен може мати мрію. І кожен може втілити її в реальність", - сказав Шварценеггер.

Нагадаємо, Kalush Orchestra восени минулого року завітав у гості до легенди Голлівуду. Шварценеггер сам запросив українських музикантів до себе додому. На знак вдячності артисти подарували актору фірмовий подарунок – рожеву панамку.

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