Арнольд Шварценеггер засвітився у кліпі Kalush Orchestra та заговорив українською

Американський актор знявся і відеороботі українського колективу, яка має назву Shchedryi Vechir.
Український гурт Kalush Orchestra потішив прихильників новою відеороботую.
Зокрема, артисти представили кліп на пісню Shchedryi Vechir, яку вони випустили ще минулого року. Знімання відбувалися у США, коли Kalush Orchestra був у турі.
"Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA - San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки" та завітали до Арнольда Шварценеггера в гості", - поділився Олег Псюк.
Сюрпризом для прихильників творчості гурту стала не лише добре знайома локація з культової гри, а й поява американського актора Арнольда Шварценеггера. На початку кліпу знаменитість дав англійською потужне послання для України, а в кінці Арні заговорив українською, а саме сказав: "Щедрий вечір".
"Це потужне послання до всього українського народу, особливо зараз, у цей дуже тяжкий час, кожен може мати мрію. І кожен може втілити її в реальність", - сказав Шварценеггер.
Нагадаємо, Kalush Orchestra восени минулого року завітав у гості до легенди Голлівуду. Шварценеггер сам запросив українських музикантів до себе додому. На знак вдячності артисти подарували актору фірмовий подарунок – рожеву панамку.
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