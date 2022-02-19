Арнольд Шварценеггер зістриг великими ножицями пофарбоване волосся сина

Патрік показав, як це відбувалося.

Зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зістриг великими ножицями пофарбоване у блонд волосся сина.

Схоже, Патрік вирішив поекспериментували зі своєю зачіскою, і в цьому йому допоміг батько. Так, у своєму Instgram юнак опублікував відео, на якому Арнольд Шварценеггер перевтілився у перукаря та зістриг сину пофарбоване волосся.

"Сьогодні зберіг 50 доларів", - підписав відео Патрік.

Шанувальників потішило таке сімейне відео. Деякі були здивовані, що хлопець пішов на такі експерименти, а деякі не упустили миті, аби вдало пожартувати.

Термінаторська стрижка

Ножиці ідеальні!

Ці ножиці на стероїдах

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