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Арнольд Шварценеггер зістриг великими ножицями пофарбоване волосся сина

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Арнольд Шварценеггер зістриг великими ножицями пофарбоване волосся сина

Арнольд Шварценеггер / Associated Press

Патрік показав, як це відбувалося.

Зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зістриг великими ножицями пофарбоване у блонд волосся сина.

Схоже, Патрік вирішив поекспериментували зі своєю зачіскою, і в цьому йому допоміг батько. Так, у своєму Instgram юнак опублікував відео, на якому Арнольд Шварценеггер перевтілився у перукаря та зістриг сину пофарбоване волосся.

"Сьогодні зберіг 50 доларів", - підписав відео Патрік.

Шанувальників потішило таке сімейне відео. Деякі були здивовані, що хлопець пішов на такі експерименти, а деякі не упустили миті, аби вдало пожартувати.

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