Арнольд Шварценеггер зістриг великими ножицями пофарбоване волосся сина

Патрік показав, як це відбувалося.
Зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зістриг великими ножицями пофарбоване у блонд волосся сина.
Схоже, Патрік вирішив поекспериментували зі своєю зачіскою, і в цьому йому допоміг батько. Так, у своєму Instgram юнак опублікував відео, на якому Арнольд Шварценеггер перевтілився у перукаря та зістриг сину пофарбоване волосся.
"Сьогодні зберіг 50 доларів", - підписав відео Патрік.
Шанувальників потішило таке сімейне відео. Деякі були здивовані, що хлопець пішов на такі експерименти, а деякі не упустили миті, аби вдало пожартувати.
- Термінаторська стрижка
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