Арнольд Шварценеггер публічно підколов ексдружину зухвалим жартом про їхнє розлучення

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / © Getty Images

Реклама

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер публічно підколов колишню дружину, журналістку Марію Шрайвер.

Сталося це під час урочистого заходу. Популярному американському журналісту та ведучому Крісу Воллесу присвоїли зірку на Алеї слави в Голлівуді. На заході був присутній й Арнольд Шварценеггер, який оголосив вітальну промову. Актор не зміг стриматися, аби не видати зухвалий жарт. Зірка Голлівуду зазначив, що чудово знається на журналістах. Зокрема, Шварценеггер має чималий досвід в інтерв'ю. Ба більше, він був одружений із журналісткою. Та, як пожартував актор, Кріс Воллес, на відміну від Марії Шрайвер, "не забирав половини його грошей".

"Я багато знаю про журналістів. Мене інтерв'ювали тисячі й тисячі журналістів. Але не тільки це, я також був одружений із журналісткою. Єдина різниця між Крісом та Марією полягає в тому, що Кріс ніколи не брав половини моїх грошей", - пожартував актор, передає E! News.

Реклама

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / © Associated Press

Зазначимо, Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер прожили в шлюбі тривалих 25 років. За цей час у них народилося троє дітей – доньки Кетрін та Крістіна і сини Патрік та Крістофер. Подружжя оголосило про розлучення 2011 року, а фіналізувало його лише 2021-го. Хоч пара не називала причину цього рішення, але подейкують, що це сталося через зраду чоловіка з хатньою робітницею. Жінка завагітніла та народила від актора всього через декілька днів після того, як на світ з'явилася четверта дитина Шварценеггера та Шрайвер.

До речі, нещодавно колишнє подружжя возз'єдналося на весіллі сина Патріка. Сімейство особливо не ділилося світлинами, але донька Шварценеггера та Шрайвер все ж таки показала рідкісний кадр з рідними братами та сестрою.