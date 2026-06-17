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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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199
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Арнольд Шварценеггер вперше за тривалий час показався на публіці з молодшою на 27 років коханою

Парочка відвідала особливий захід у Відні.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press

Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вперше за тривалий час показався на публіці з молодшою на 27 років коханою Гізер Мілліган.

Парочка разом відвідала особливий захід у Відні, Австрія. Вони побували на Австрійському світовому саміті, який організовує Кліматична ініціатива Шварценеггера, що була заснована актором 2017 року. У рамках заходу вони обговорювали кліматичні зміни та як їм протидіяти, пише видання People.

78-річний Арнольд Шварценеггер одягнув на саміт доволі стримане вбрання темного кольору. А от його обраниця — 51-річна Гізер Мілліган — обрала світлу сукню-комбінацію, а образ вона доповнила жакетом.

Арнольд Шварценеггер, а ліворуч — його кохана Гізел Мілліган / © Getty Images

Арнольд Шварценеггер, а ліворуч — його кохана Гізел Мілліган / © Getty Images

Зазначимо, це доволі рідкісна спільна поява пари на публіці. Хоч вони й доволі тривалий час вже разом, але подробиці своїх стосунків ховають за сімома замками. Відомо, що Шварценеггер та Мілліган познайомилися 2012 року. Тоді актор переніс операцію на плечі, а його колега — актор Сильвестр Сталлоне — порадив йому звернутися до фізіотерапевтки, аби та допомогла у відновленні. Цією лікаркою виявилися Гізер Мілліган.

Коли Арнольд Шварценеггер відновився після операції, то не стримався та покликав фізіотерапевтку на обід. Врешті, одна зустріч переросла в іншу, і так й закрутилась їхня романтична історія.

Нагадаємо, нещодавно американську співачку Кеті Перрі заскочили за палкими поцілунками з колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Парочка не приховувала своїх почуттів одне до одного.

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Дата публікації
Кількість переглядів
199
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