Арсен Мірзоян без дружини та доньки показався на відпочинку: як зірка час проводить

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Український співак Арсен Мірзоян поділився кадрами зі своєї відпустки.

Цього літа артист обрав відпочинок у Карпатах і там вирішив побути на самоті без родини. У своїй новій публікації в Instagram Мірзоян зізнався, що свідомо вирушив у гори на декілька днів без дружини Тоні Матвієнко, доньки чи друзів.

Музикант поділився серією атмосферних фото з прогулянок, під час яких милувався природою довкола. За словами Арсена, під час короткого, але активного, відпочинку він бігав гірськими стежками, піднімався на гору, а також плавав у річці.

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"Трохи світлин з Карпат. Пару днів з собою сам на сам. Пробігся, ноги гудуть, проте голову провітрив", — написав виконавець.

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Допис Арсена Мірзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Допис Арсена Мірзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

У коментарях шанувальники потішилися за знаменитість. Крім того, деякі юзери поділилися особистими історіями:

Ми вас бачили біля ринку в Яремчі, коли ви бігали

Клас, ми поруч, в Микуличині. Гарного відпочинку!

Вже який рік поспіль відпочиваємо з вами у Карпатах майже поруч і у той самий час. Це найкраще місце на землі

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик показала сонячні кадри з відпустки у Туреччині. Зіркова мама показала одразу всіх трьох дітей і як вони розважаються біля моря.