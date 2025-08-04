ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Арсен Мірзоян без дружини та доньки показався на відпочинку: як зірка час проводить

Артист похизувався своїм перезавантаженням наодинці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Український співак Арсен Мірзоян поділився кадрами зі своєї відпустки.

Цього літа артист обрав відпочинок у Карпатах і там вирішив побути на самоті без родини. У своїй новій публікації в Instagram Мірзоян зізнався, що свідомо вирушив у гори на декілька днів без дружини Тоні Матвієнко, доньки чи друзів.

Музикант поділився серією атмосферних фото з прогулянок, під час яких милувався природою довкола. За словами Арсена, під час короткого, але активного, відпочинку він бігав гірськими стежками, піднімався на гору, а також плавав у річці.

"Трохи світлин з Карпат. Пару днів з собою сам на сам. Пробігся, ноги гудуть, проте голову провітрив", — написав виконавець.

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Допис Арсена Мірзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Допис Арсена Мірзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Допис Арсена Мірзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

Допис Арсена Мірзояна / © instagram.com/arsen_mirzoian

У коментарях шанувальники потішилися за знаменитість. Крім того, деякі юзери поділилися особистими історіями:

  • Ми вас бачили біля ринку в Яремчі, коли ви бігали

  • Клас, ми поруч, в Микуличині. Гарного відпочинку!

  • Вже який рік поспіль відпочиваємо з вами у Карпатах майже поруч і у той самий час. Це найкраще місце на землі

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик показала сонячні кадри з відпустки у Туреччині. Зіркова мама показала одразу всіх трьох дітей і як вони розважаються біля моря.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie