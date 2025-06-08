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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Арсен Мірзоян кардинально змінив образ і зістриг волосся: фото до та після

Чоловік Тоні Матвієнко поекспериментував із зовнішністю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Український музикант Арсен Мірзоян приголомшив фанів новою зачіскою.

Так, на початку літа чоловік співачки тоні Матвієнко наважився позбутися свого довгого кучерявого волосся. У фотоблогу артист показав своє "до" та "після" стрижки. На кадрах Арсен спочатку постав з розкуйовдженим волоссям, а потім – без розкішної шевелюри після барбершопу.

"В рубриці "було/стало", - підписав фото зірка.

Арсен Мірзоян до та після стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян до та після стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

У коментарях шанувальники радо оцінили новий образ виконавця. Ба більше, декотрі написали Мірзояну про те, що разом зі стрижкою він позбувся декількох років і став молодшим.

  • Ура! Не кульбаба  

  • Зовсім молодим став

  • Справа якось солідніше

  • Вам дуже пасує коротка стрижка

Своєю чергою Тоня Матвієнко не стала коментувати такі рішучі зміни Арсена, але лишила свою вподобайку на допис.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль також дивувала своїми змінами у зовнішності й показала себе 20 років тому. Зокрема, поділилась архівними фото з молодості, коли лише розпочинала кар'єру та не зверталася до косметологічних процедур.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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