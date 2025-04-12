Арсен Мірзоян показався з Тонею Матвієнко на початку стосунків і як вони змінилися за 14 років разом

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Український музикант Арсен Мірзоян показав, який вони вигляд зі співачкою Тонею Матвієнко мали на початку стосунків та як змінилися за 14 років разом.

Артист опублікував цей допис в Instagram не просто так. Річ у тім, що 12 квітня Тоня святкує день народження. Виконавиці виповнюється вже 44 роки. Тож, музикант чуттєво привітав її зі святом. Зокрема, Арсен Мірзоян опублікував архівні фото, які були зроблені на початку їхніх стосунків. Артист пригадав, що постійно тоді дарував дружині тюльпани. Також він поділився, що вони з Матвієнко активно міркували над тим, як їхнє життя складеться далі.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

“Тоді тобі було 30. Всі ці роки з тобою — це справжня пригода! Тоді я дарував тобі тюльпани, а тепер 12 квітня на подвір’ї з’являються петунії в кашпо. Цю традицію запровадила твоя мама, тепер я її продовжую. Тоді ми не вставали з ліжка і гадали, як то воно буде?” — пригадав музикант.

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Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

За 14 років разом життя закоханих неабияк змінилося. Вони одружилися, у них народилася спільна донечка Ніна, з якою артист, до речі, готував сюрприз для Матвієнко. Арсен пригадав, що Тоня тоді мріяла про концерти. Нині виконавиця відіграє по декілька виступів на день, а її пісні стають хітами.

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та їхня донька / © instagram.com/arsen_mirzoian

“Тепер я з донькою о 6 ранку надуваю повітряні кулі, а вона розмальовує їх маркером. Тоді ти мріяла про концерти, а сьогодні в тебе два концерти в цей день. Твої пісні очолюють хіт-паради. Багато чого було тоді, багато чого змінилося сьогодні і в моєму житті теж. Але у мене є ти, а в тебе є я і наша з тобою італійська сім’я. Я кохаю тебе! Многая і благая літа, Буся!” — звернувся до дружини артист.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK святкував день народження. Дружина виконавця ніжно вітала його з 39-річчям та розсекретила особливий подарунок.