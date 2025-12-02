Арсен Мірзоян розкрив свою теперішню вагу й як він підтримує себе у формі

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Реклама

Український музикант Арсен Мірзоян відверто висловився про свою фізичну форму.

Артист зізнався, скільки зараз важить, та пригадав, як професійний спорт сформував його дисципліну. Музикант розповів, що зараз його вага сягає 90 кг. Ба більше, ця цифра, за словами зірки, і є його максимальною вагою.

«Максимальна вага — 90 кг. Зріст — 185 см. Зараз важу 90 кг», — зазначив Арсен в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Реклама

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Як виявилося, попри насичений графік, Мірзоян ретельно стежить за собою. Спочатку він професійно займався гандболом. Після завершення спортивної кар’єри артист захопився волейболом і досі, за можливості, виходить на майданчик із друзями. Та регулярним у його житті залишається щоденний біг.

«Я займаюсь спортом. Професійно почав грати у гандбол 1987 року. Потім гандбол закінчився в моїй історії та я почав грати у волейбол. Зараз я дуже рідко дозволяю собі з хлопцями пограти у волейбол, коли випадає така можливість. Фактично я бігаю щоранку. Але іноді, якщо пропускаю ранок, то можу і ввечері. Це дисципліна. Біль від дисципліни набагато легший, ніж від шкодувань», — пояснив співак.

Нагадаємо, нещодавно гумористка Наталія Гаріпова приголомшила схудненням на 10 кіло і розкрила, як їй це вдалося.