Арсен Мірзоян розкрив тонкощі стосунків з тещею Ніною Матвієнко та хатні казуси

Арсен Мірзоян, Тоня та Ніна Матвієнко

Український співак Арсен Мірзоян розсекретив, якими були тонкощі його стосунків з тещею Ніною Матвієнко, яка, на жаль, померла 2023 року.

Артист з теплом згадує про Ніну Митрофанівну, яка подарувала життя його дружині Тоні Матвієнко. І оскільки родина свого часу жила разом, то у побуті не минало без казусів. Зокрема, Арсен пригадав декілька речей, які могли не подобатися артистці. За словами музиканта, до таких належала його часткова російськомовність і легка незграбність під час виконання хатніх справ.

"Сварила за те, що я інколи переходив на російську, бо я із Запоріжжя й у мене таке буває. Вона не підвищувала голос, а просто на тебе подивилась — і ти все зрозумів одразу. Інколи за те, що нальопаю, коли мив посуд", — зазначив Арсен в інтерв'ю рубриці "55 за 5" на ICTV2.

Арсен Мірзоян і Ніна Матвієнко

Цікаво, що він не дав остаточної відповіді на запитання про улюблені його риси для Ніни Митрофанівни. Натомість сказав, що за неї не може відповідати.

"Не можу себе охарактеризувати. Вона б відповіла", — додав зірка.

