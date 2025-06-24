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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Арсен Мірзоян захопив відео, де показав "італійську сім'ю" з Тонею Матвієнко: "Ми дуже емоційні"

Арсен Мірзоян представив нову пісню "Італійська сім'я". У кліпі на композицію знялася Тоня Матвієнко.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Український музикант Арсен Мірзоян захопив відео з дружиною, співачкою Тонею Матвієнко, де вони показали "італійську сім'ю".

Артист презентував кліп на пісню "Італійська сім'я". Прем'єра композиції відбулася ще 20 травня під час його великого сольного концерту. А нині ж прихильники можуть не лише послухати трек, а й насолодитися кліпом.

У головній ролі знялася Тоня Матвієнко. Їхня спільна поява у кліпі підсилює емоційний підтекст треку, який розповідає про палкі та щирі стосунки, де кохання живе на стику емоцій і характерів. Режисером відео став Віктор Скуратовський, а частина знімань відбулася просто під час живого виступу Мірзояна на сцені Жовтневого палацу. Це надало кліпу додаткової атмосфери та щирості.

"Про наше подружжя ходить чимало пліток, і сам факт уваги до наших персон з боку жовтої преси не може не тішити. Щоб там не писали, нам вдвох прикольно. Ми обидва дуже емоційні, і завдяки цій пристрасті живе наше кохання. Про темперамент таких стосунків кажуть — італійська сім'я. Ця пісня — це трохи крапок над "і", — прокоментував Арсен нову роботу.

Нагадаємо, нещодавно гурт "Антитіла" представив нову пісню, а точніше заспівав українською легендарний хіт "Смотри в меня". Також артисти просто довели до мурах реалістичним кліпом про війну.

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