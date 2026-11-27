Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Український співак Арсен Мірзоян розповів про жарти військових щодо його можливого долучення до війська та зізнався, що деякі командири вже навіть пропонували йому конкретні посади.

У проєкті «Наодинці з Гламуром» Мірзоянові поставили запитання, чи розглядає він можливість долучитися до ЗСУ. Співак відповів, що такі розмови вже були. За його словами, він має відношення від різних підрозділів. Ба більше, командири іноді жартома звертаються до нього через його ТЦК. У таких повідомленнях навіть вказують, на яку саме посаду хотіли б залучити артиста. Одну з останніх пропозицій він отримав від командира артилерійського підрозділу.

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«Розглядали, і вже є відношення від різних підрозділів. Вже жартують, і навіть ті командири, які мінялися в бригадах, ще присилали мені вже позови в ТЦК», — розповів Мірзоян Анні Севастьяновій.

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Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Артист пригадав, що один із командирів навіть запропонував йому посаду сержанта в підрозділі, пов'язаному з гарматою. Однак Мірзоян відреагував на це з гумором.

«Юрійович, я не піду командиром гармати. Вже з гармати ніхто не стріляє, я кажу, вибачте», — пожартував співак.

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Нагадаємо, нещодавно чоловік Тоні Матвієнко прокоментував заручини 27-річної доньки співачки і її виїзд за кордон.

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