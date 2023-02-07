Арсен Мірзоян побував у зруйнованому Бахмуті та показав, як військовий освідчився коханій на передовій

Співак Арсен Мірзоян вирушив підтримати українських захисників до Бахмуту, де просто зараз ідуть запеклі бої.

Виконавець зустрівся з військовими та під звуки канонади заспівав для них свої хіти, щоб надихнути наших військових та підняти їм настрій. Світлинами з Бахмуту Мірзоян поділився на своїй сторінці в Instagram, а також попросив своїх підписників допомагати та робити донати.

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Співак показав, як зараз виглядає місто, яке вщент зруйнували ворожі обстріли. Арсен проїхався більш менш безпечними районами міста та показав оповиті вогнем та димом житлові будинки.

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Але навіть на передовій життя не зупиняється і місце для щасливих моментів. Так, Мірзоян показав, як один з військових зробив пропозицію своїй коханій просто з фронту. Боєць подарував дівчині величезний букет білих троянд та каблучку.

"Під канонаду 120-х і оплески "Градів" Міша освідчився і зробив пропозицію Каті", - розповів Арсен.

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

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