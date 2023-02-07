Арсен Мірзоян побував у зруйнованому Бахмуті та показав, як військовий освідчився коханій на передовій

Також співак показав жахливі кадри міста.
Співак Арсен Мірзоян вирушив підтримати українських захисників до Бахмуту, де просто зараз ідуть запеклі бої.
Виконавець зустрівся з військовими та під звуки канонади заспівав для них свої хіти, щоб надихнути наших військових та підняти їм настрій. Світлинами з Бахмуту Мірзоян поділився на своїй сторінці в Instagram, а також попросив своїх підписників допомагати та робити донати.
Співак показав, як зараз виглядає місто, яке вщент зруйнували ворожі обстріли. Арсен проїхався більш менш безпечними районами міста та показав оповиті вогнем та димом житлові будинки.
Але навіть на передовій життя не зупиняється і місце для щасливих моментів. Так, Мірзоян показав, як один з військових зробив пропозицію своїй коханій просто з фронту. Боєць подарував дівчині величезний букет білих троянд та каблучку.
"Під канонаду 120-х і оплески "Градів" Міша освідчився і зробив пропозицію Каті", - розповів Арсен.
Читайте також: