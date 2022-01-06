Арсен Мірзоян показав двох підрослих синів від першого шлюбу

Також з ними позувала й маленька Ніна.

Український виконавець Арсен Мірзоян поїхав відпочивати до Яремча.

До слова, компанію йому склали дружина Тоня та маленька донечка Ніна. Окрім цього, разом з татусем зустрілися й сини від першого шлюбу – Артем та Влад. Так, після розлучення Арсен зберіг теплі стосунки зі своїми дітлахами та часто з ними бачиться, зокрема, вони разом їздять на відпочинок.

У своєму Instagram співак опублікував фото, на якому зображений з трьома своїми дітками. Вони гуляли засніженим містом та ліпили снігову бабу.

Арсен Мірзоян з трьома дітьми / instagram.com/arsen_mirzoian

"З Новим роком та Різдвом! Божого всім благословення!" - звернувся до фанів виконавець.

Прихильники Мірзояна також привітали його зі святами, а також вони зазначили, що його сини ростуть справжніми красенями.

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