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Арсен Мірзоян показав підрослу доньку від Тоні Матвієнко на рідкісних фото

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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71
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Арсен Мірзоян показав підрослу доньку від Тоні Матвієнко на рідкісних фото

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дівчинка разом з батьками навідалася до військових.

Співак Арсен Мірзоян потішив шанувальників кадрами зі своєю семирічною донькою Ніною від співачки Тоні Матвієнко.

Сонячними світлинами з дівчинкою виконавець поділився на своїй сторінці в Instagram. Зіркові батьки разом з донькою навідалися до українських захисників, аби підтримати їх та передати необхідне обладнання.

"Літачок, анонсований вчора, мала подивилася в дії", - підписав фото з донькою Мірзоян.

Донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian
Донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Дівчинка була щаслива разом зі своїми батьками провести час з військовими та на власні очі побачити, як працюють наші захисники. Ніна навіть змогла приміряти армійську кепку, в якій усміхнено позувала на фото.

Донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian
Донька Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Нагадаємо, що Арсен Мрізоян, окрім донечки від Тоні Матвієнко, має старших синів від попереднього шлюбу. Співачка також виховує старшу дочку Уляну від першого шлюбу.

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Дата публікації
Перегляди
71
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