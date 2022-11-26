Арсен Мірзоян про маму у Запоріжжі: "Або переконаю виїхати, або ж посаджу в автівку та вивезу"

Український співак Арсен Мірзоян, який одним з перших потрапив до звільненого Херсона та розповів, як ця поїздка надихнула його на створення нової пісні, завідав до студії "Сніданку з 1+1" на ТЕТ.

Мірзоян є тим артистом, який підтримує ЗСУ з початком російської агресії у 2014 році. Говорить, що весь час на зв'язку з нашими військовими. Окрім того, співак підтримує захисників, займаючись разом спортивними тренуваннями навіть на відстані.

"Я постійно хлопцям надсилаю свої тренування, фото, відео. Вони також надсилають у відповідь. Наприклад, форсують Дніпро, кажуть, що дуже холодно. Своєю чергою я йду за компанію з ними купаюсь", - поділився Мірзоян.

Також співак розповів про нещодавній забіг у бронежилетах на підтримку полку "Азов". За його словами, на жаль, будь-яка інформація про "Азов" у соцмережах баниться, тому події була вигадана назва Spartan 4308. Схожий забіг відбувся в Україні вперше.

"Зробити його офіційним було дуже складно. Проте Spartan Race – це міжнародні змагання і Європа дала згоду. Ми отримали медалі, дозвіл на стрічки. Для нас це важливо, оскільки на світовій арені ми маємо показати, що полк "Азов" – це офіційний підрозділ Збройних Сил України. І всупереч всім наративам російської пропаганди, ми маємо розставляти усі крапки над "і" і показати, хто насправді є терористичною федерацією", - прокоментував Мірзоян.

Прем'єра пісні про звільнення Херсону від Арсена Мірзояна

Ведучі "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Руслан Сенічкін та Людмила Барбір акцентували, що протягом війни в Україні Арсен Мірзоян долучився та допоміг зібрати кошти на понад 1000 авто для українських захисників. Окрім того, співак став одним з перших, хто потрапив до звільненого Херсона та заспівав для місцевих жителів на головній площі міста. Говорить, що за день до цього після передачі автівки та речей хлопцям з військової розвідки, команда опинилась в Миколаєві та отримала позитивні новини.

"Хлопці сказали, щоб ми трішки почекали, вони звільняють Херсон. Кореспондент BBC підійшов до мого товариша з запитанням: "Що ви відчуваєте?", той відповів: "Друже, давай я відповім тобі завтра на це запитання". Тому неможливо передати перші емоції. Дорогою назад, коли ми вже заїжджали до Києва, я написав пісню, це виважений діалог із самим з собою, що я побачив, що я відчув… Коли ми пізно вночі їздили десь по селам, люди просто вчіплялись у військових, зі сльозами говорили: "Хлопці, не йдуть більше нікуди, обіцяйте, що ви нас не залишите". Таке було вперше", - відверто розповів співак.

Рідне місто Мірзояна – Запоріжжя обстрілюється окупантами майже щодня. Як розповів співак, там залишається його мама, яка відмовляється покидати місто. І додає: "Зараз буду їхати туди, намагатимусь облаштувати їй побут. Або переконаю виїхати, або ж просто посаджу в автівку та вивезу".

Наразі співак дає багато концертів на підтримку ЗСУ і поділився, що їде до Острозької академії, де навчався Валерій Залужний для запровадження спеціальної стипендії імені Головнокомандувача ЗСУ.

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