Арсен Мірзоян прокоментував появу зрадників Данильця і Мойсеєнка на похороні Ніни Матвієнко

Музикант зізнався, що був так само приголомшений, як і всі українці.

Український співак Арсен Мірзоян прокоментував появу дуету "Кролики" Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка на похороні Ніни Матвієнко.

Музикант зізнався, що присутність на прощанні з Ніною Митрофанівною скандальних гумористів так само викликав у нього шок, як і в усіх українців. Мірзоян поділився, що спочатку навіть хотів вивести зрадників, втім його попросили цього не робити:

"У мене там стояв мій знайомий, я кажу: "Максе, давай їх прибирати".Мене почали зупиняти: "Арсене, та не роби цього, ще не вистачало тут скандалу". Хоча я хотів їх вивести, а потім думаю, ладно. Я відійшов", - прокоментував співак у програмі "Слава+".

Данилець та Мойсеєнко на похороні Ніни Матвієнко

На запитання, як Мірзоян гадає, навіщо Данилець та Мойсеєнко прийшли на похорон Ніни Матвієнко, він відповів: "Я не знаю, що це було. Я взагалі запитав, що вони роблять в Україні".

Мірзоян поділився, що особисто з артистами не розмовляв, єдине, що хотів співак зробити, це прибрати їх з прощання з Ніною Митрофанівною: "Я хотів їх вивести ще раніше, щоб вони не встигли дійти. Але мені сказали: "Арсене, не чіпай. Якщо вони хочуть попрощатися.." – сказав співак.

Нагадаємо, що раніше Арсен Мірзоян вперше розповів, що забрало життя Ніни Матвієнко. Також він пригадав останню розмову з Ніною Митрофанівною перед смертю.

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