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Арсен Мірзоян різко відповів на закиди, що він "розважається" на концертах під час війни

Арсен Мірзоян різко відповів на закиди, що він "розважається" на концертах під час війни

Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Артист показав, як насправді допомагає ЗСУ.

Український співак Арсен Мірзоян відповів на коментарі, які знецінюють його концертну діяльність.

Так, Арсен у своєму фотоблогу опублікував фото з українськими захисниками, яким передав пікапи, придбані за кошти виручені з концертів. Також показав фото актора-військового Гаріка Бірчу, якому надіслав дрон. І під дописом артист гнівно прокоментував хейт, який прилітає йому за виступи під час війни й "розваги":

"Взагалі то я не рефлексую, але сьогодні захотілося. На "гівнокоментар" під афішою концерту "розважаєтесь" відповідаю – у вас смердить з рота! І доповідаю про результати "розваг": два пікапи (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) і дрон Mavic 3 pro. Доставлено!", - написав Мірзоян.

Гарік Бірча / © instagram.com/arsen_mirzoian
Гарік Бірча / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian
Арсен Мірзоян з українськими захисниками / © instagram.com/arsen_mirzoian
Арсен Мірзоян з українськими захисниками / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

У коментарях підтримали музиканта й наголосили, що він чинить правильно та не має зважати на негативні коментарі:

  • Арсене, велика честь звертати увагу на негатив і непотріб! Пишаємось Вами
  • Не у всіх є розум, а є тільки мозок за структурою желе
  • Дякую за Вашу позицію, молодець

Нагадаємо, нещодавно зірки Студії "Квартал 95" показалися на передовій й розповіли, що передали українським бійцям.

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