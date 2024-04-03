Арсен Мірзоян різко відповів на закиди, що він "розважається" на концертах під час війни

Артист показав, як насправді допомагає ЗСУ.
Український співак Арсен Мірзоян відповів на коментарі, які знецінюють його концертну діяльність.
Так, Арсен у своєму фотоблогу опублікував фото з українськими захисниками, яким передав пікапи, придбані за кошти виручені з концертів. Також показав фото актора-військового Гаріка Бірчу, якому надіслав дрон. І під дописом артист гнівно прокоментував хейт, який прилітає йому за виступи під час війни й "розваги":
"Взагалі то я не рефлексую, але сьогодні захотілося. На "гівнокоментар" під афішою концерту "розважаєтесь" відповідаю – у вас смердить з рота! І доповідаю про результати "розваг": два пікапи (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) і дрон Mavic 3 pro. Доставлено!", - написав Мірзоян.
У коментарях підтримали музиканта й наголосили, що він чинить правильно та не має зважати на негативні коментарі:
- Арсене, велика честь звертати увагу на негатив і непотріб! Пишаємось Вами
- Не у всіх є розум, а є тільки мозок за структурою желе
- Дякую за Вашу позицію, молодець
Нагадаємо, нещодавно зірки Студії "Квартал 95" показалися на передовій й розповіли, що передали українським бійцям.
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