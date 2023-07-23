Арсен Мірзоян розчулив фанів відео, як у Києві проводить час з 7-річною донькою

Артист показав, як разом з донькою куховарив.

Український співак Арсен Мірзоян між волонтерською діяльністю та благодійними концертами знаходить час, аби побути разом з 7-річною донькою Ніною від Тоні Матвієнко.

Так, днями на сторінці в Instagram зірковий батько показав, як разом з дитиною весело проводив час. Мірзоян опублікував відео, на якому маленька Ніна старанно куховарить і робить піццу.

"Саме та мить, коли процес цінніший за результат", - підписав ролик Мірзоян.

Арсен Мірзоян показав, як разом з 7-річною донькою готував піццу

При чому, 7-річна Ніна повністю від початку до кінця сама приготувала страву. Підписники сторінки співака висловили своє захоплення дівчинкою: "Яка гарнюня господарська", "майбутня кухарочка", "розумничка, зростає помічниця".

Нагадаємо, раніше Арсен Мірзоян показав, як разом з 7-річною донькою навідався до українських захисників, аби підтримати їх та передати необхідне обладнання.

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