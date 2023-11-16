Арсен Мірзоян розповів про натягнуті стосунки з першою дружиною та чи зраджував її з Матвієнко

Український музикант Арсен Мірзоян пригадав свій перший шлюб із жінкою на ім'я Ганна, від якої має двох синів.

Арсен поділився, що з Ганною у нього був перший серйозний роман, який переріс у шлюб. А до неї у артиста, за його словами, "були стосунки а-ля шведський стіл" – нічого серйозного, лише інтим.

Також Мірзоян у програмі "Слава+" пояснив, коли його шлюб з Анною дав тріщину і чому.

"Мабуть, я дуже захопився собою. Своєю роботою, власними цілями, їхнім втіленням. Вже серйозно замислився про шоубізнес і дуже багато чого робив у тому напрямку, набивав свої шишки", – пояснив Мірзоян.

Зараз, каже артист, у нього з ексдружиною досі натягнуті стосунки. Арсен запевняє, що ця натягнутість йде саме від Ганни.

"Це від неї. Я відпустив, я спокійно до цього ставлюся. Вона ображена ще досі. Це вже, як за правило в неї. Вона теж уже відпустила, але ось це ставлення вона зберегла. Декілька разів ми про це розмовляли", – поділився співак.

Арсен Мірзоян із першою дружиною

Не приховує Мірзоян і те, що знайомство з Тонею Матвієнко вплинуло на його шлюб із Ганною. Раніше музикант казав про те, що ще перебуваючи в першому шлюбі, почав зустрічатися з Матвієнко.

"Я тоді вагався, але ж я вирішив. Я вирішив бути чесним. І мені сказали "кому та чесність була потрібна", – прокоментував Мірзоян.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Нагадаємо, раніше Арсен Мірзоян розповів, як силоміць хотів вивести з похорону Ніни Матвієнко артистів-зрадників, учасників дуету "Кролики" Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка.

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