Арсен Мірзоян розповів про навчання синів від ексдружини і розсекретив, де вони зараз перебувають

Також артист зізнався, чи допомагає дітям фінансово.
Український музикант Арсен Мірзоян розсекретив, де зараз перебувають його сини від ексдружини, та розповів про їхнє навчання.
Артист, окрім доньки Ніни від співачки Тоні Матвієнко, виховує ще двох дітей – Влада та Артема. Молодший син наразі проживає з мамою в Німеччині. Там він ходить до школи. А от старший син Мірзояна залишився в Запоріжжі, вступив до Інженерної академії, де й здобуває освіту.
"Сини навчаються. Старший вчиться в Інженерній академії у Запоріжжі, а молодший із мамою в Німеччині. Він ще в школі навчається. Старшого я частіше бачу. Доводиться їздити на ті ділянки фронту. Ти все одно намагаєшся і корисне зробити, і своїх провідати в Запоріжжі", - поділився артист в коментарі для "Люкс ФМ".
Арсен Мірзоян також додав, що допомагає синам фінансово, а особливо старшому сину, який нині студент. Щоправда, юнак вже намагається самостійно заробляти кошти. Як поділився артист, його син цікавиться сферою IT.
"Звісно, допомагаю синам фінансово. Старший син – студент. Він там собі підробляв в IT, але я розумію, що зараз такі часи", - додав виконавець.
Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко в коментарі для ТСН.ua відверто розповіла про кризу в їхньої 9-річної доньки. Також артистка зізналась, якими методами її долає.
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