Арсен Мірзоян розповів, як зустрів 44-річчя і як його мама допомагає ЗСУ

Арсен Мірзоян розповів, як зустрів 44-річчя і як його мама допомагає ЗСУ

Український співак Арсен Мірзоян днями відсвяткував день народження – 20 травня артисту виповнилося 44 роки.

Зрозуміло, що з цієї нагоди Мірзоян не став влаштовувати пишної урочистості, що зараз не на часі. У перші дні війни Арсен Мірзоян приєднався до одного з військових підрозділів, але оскільки бойових завдань не було, згодом вирішив зайнятися волонтерством.

Спершу артист возив продукти у госпіталі та пальне, а потім вирішив переганяти автівки з-за кордону на передову, йдеться у "Сніданку з 1+1". Як зазначив Мірзоян, є потреба в джипах, бусах та в каретах швидких.

Також співак поділився, як справи у його близьких. Так, мама Арсена перебуває у Запоріжжі, де допомагає ЗСУ як може:

У неї справи нормально. Я їй як телефоную, вона каже: "Я на сітках". Вона десь плете сітки. Я оце думаю днями до неї заїхати", - поділився планами Мірзоян.

Арсен Мірзоян про свій день народження, нову пісню та допомогу Україні

Окрім того Арсен зізнався, що разом з волонтерством встиг записати декілька пісень. Нещодавно випустив трек ""Моя країна". Вже записана ще одна:

"Є пісня, я не знаю як скоро ми її покажемо. Робоча назва "Вальс. Ірпінь". Вивільнив трохи часу, щоб записати хоч трек. Ми записали одразу чистовик, без чернетки. Тому що я не знаю, коли знову зможу з'явитися на студії з гітарою", - пояснив Мірзоян.

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