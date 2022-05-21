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Арсен Мірзоян розповів, як зустрів 44-річчя і як його мама допомагає ЗСУ

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Арсен Мірзоян розповів, як зустрів 44-річчя і як його мама допомагає ЗСУ

Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Український співак Арсен Мірзоян днями відсвяткував день народження – 20 травня артисту виповнилося 44 роки.

Зрозуміло, що з цієї нагоди Мірзоян не став влаштовувати пишної урочистості, що зараз не на часі. У перші дні війни Арсен Мірзоян приєднався до одного з військових підрозділів, але оскільки бойових завдань не було, згодом вирішив зайнятися волонтерством.

Спершу артист возив продукти у госпіталі та пальне, а потім вирішив переганяти автівки з-за кордону на передову, йдеться у "Сніданку з 1+1". Як зазначив Мірзоян, є потреба в джипах, бусах та в каретах швидких.

Також співак поділився, як справи у його близьких. Так, мама Арсена перебуває у Запоріжжі, де допомагає ЗСУ як може:

У неї справи нормально. Я їй як телефоную, вона каже: "Я на сітках". Вона десь плете сітки. Я оце думаю днями до неї заїхати", - поділився планами Мірзоян.

Арсен Мірзоян про свій день народження, нову пісню та допомогу Україні

Арсен Мірзоян про свій день народження, нову пісню та допомогу Україні

Окрім того Арсен зізнався, що разом з волонтерством встиг записати декілька пісень. Нещодавно випустив трек ""Моя країна". Вже записана ще одна:

"Є пісня, я не знаю як скоро ми її покажемо. Робоча назва "Вальс. Ірпінь". Вивільнив трохи часу, щоб записати хоч трек. Ми записали одразу чистовик, без чернетки. Тому що я не знаю, коли знову зможу з'явитися на студії з гітарою", - пояснив Мірзоян.

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